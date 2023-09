Startup 100ks ponúka súčasné slovenské umenie dostupným spôsobom

Bratislava 11. septembra (OTS) - Vyberte si z ponuky projektu 100ks , kde nájdete limitované, podpísané a očíslované umelecké výtlačky od tých najzaujímavejších autorov. Umelecké výtlačky u nás vznikajú v množstve iba 100 kusov a za ich výber zodpovedajú poprední odborníci na súčasnú výtvarnú scénu.Foto: Erik Šille - Happiness is within reachCieľom projektu je, aby si mohol každý vyskúšať, aké to je obklopiť sa súčasným umením a to čo najjednoduchšie a za zlomok ceny originálneho diela. 100ks.sk ponúka limitované edície umeleckých výtlačkov od súčasných slovenských umelcov, ktoré vznikajú vždy po 100 kusoch. Portfólio je utvárané v spolupráci s rešpektovanými kurátormi, ktorí aktuálne hýbu galerijným i zberateľským svetom, a predstavuje umelcov, ktorí už sú na vrchole, aj tých, ktorí tam ešte len smerujú.Foto: Kristína Bukovčáková - Hiding placeV prvej slovenskej kolekcii s názvom Lineárna obsesia sa predstavili štyria umelci, ktorí radikálne formovali vývoj súčasného slovenského maliarstva a rozvinuli nové trendy v slovenskej maľbe. Okrem výrazného rukopisu a inovatívneho prístupu ich spája aj záujem o digitálne technológie a ich nástroje. Erik Šille Marek Jarotta sa vyznačujú silným autorským rukopisom, vďaka ktorému sa z nich stali popredné osobnosti jednotlivých prístupov, či už ide o geometrický maliarsky jazyk, sociálne kritické umenie, moderné skúmanie okolitého sveta alebo umenie ovplyvnené abstrakciou a surrealizmom.Foto: Žofia Dubová Bez názvu (Tatry)V kolekcii Kraj narativu sa stretli tri ženské umelkyne a jeden mužský autor. Ich diela, hoci na prvý pohľad odlišné, spája príbeh, ktorý naznačujú alebo odhaľujú. Vyznanie lásky prírode, jej monumentálnosti aj subtílnosti, či nesúlad punkera a gotickej katedrály, to všetko sú momenty, v ktorých sa prelína jednoduchá existencia a konkrétne udalosti. Nechajte na seba zapôsobiť poetickú a intenzívnu krajinu Žofie Dubovej prepracovaný prírodný fragment Kristýny Bukovčákovej alebo takmer priestorovú štúdiu punkera v gotickej stavbe Rastislava Podhorského Foto: Marek Jarotta - Opustená batožinaPodľa Jakuba Svobodu, zakladateľa 100ks, je cieľom projektu, ktorý vznikol z jeho vlastnej potreby, sprístupniť súčasné umenie všetkým, ktorí doma nechcú mať holé steny alebo generické reprodukcie z nábytkových reťazcov. Projekt 100ks funguje v Českej republike aj na Slovensku ako vstupenka do sveta súčasného umenia. Na 100ks.sk nájdete cenovo dostupné umelecké výtlačky od 120 € do 280 €, vytvorené v najvyššej možnej kvalite, s možnosťou zakúpiť si ich aj zarámované. Kolekcie vznikajú každý mesiac a pri vybraných dielach sú v ponuke aj originály, ktorých hodnota je však oveľa vyššia.Uľahčite si orientáciu na súčasnej umeleckej scéne a vstúpte do sveta umenia. 100ks.sk je pre všetkých, ktorí niekedy uvažovali o tom, že by si mohli zaobstarať skutočné umenie, ale nevedeli, kde začať.