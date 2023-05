Stasselová: Knižnice zažívajú renesanciu, ľudia tam chodia za relaxom

Bratislava 25. mája (TASR) - V čase informačných technológií a on-line prístupu ku všetkému, záujem o fyzické priestory knižníc neklesá, práve naopak. "Knižnice zažívajú svoju renesanciu," uviedla na stredajšom (24. 5.) verejnom odpočet Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) jej generálna riaditeľka Silvia Stasselová.



"Niektorí naši používatelia chodia k nám, aby relaxovali alebo sa odpojili od technológií, on-line produktov, vplyvu informačného šumu," poznamenala šéfka vedeckej knižnice, ktorá je súčasne multifunkčným kultúrnym centrom. Knižnica zaznamenala rapídny nárast používateľov v seniorskom veku. "Radi k nám chodili ako študenti, teraz nadväzujú prerušené kontakty. Mnohí ľudia sa k nám chodia aj socializovať," konštatovala šéfka najstaršej a najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorú tiež vyhľadávajú ľudia bez silného rodinného zázemia, počítačového vybavenia, prípadne používatelia, ktorí si nemôžu dovoliť pripojenie na internet. "Paradoxne, napriek tomu, že sme v informačnom veku, knižnica je masívne navštevovaná, dovolím si povedať, že máme málo študijných miest na to, aký veľký je záujem," podčiarkla štatutárka inštitúcie, ktorá v budúcnosti bude musieť rozšíriť zóny pre verejnosť.



Po pandemickom období sa UKB stala opäť multifunkčným centrom. Prednáškové sály, seminárna a výstavná sála prestali zívať prázdnotou. "Všetky projekty sa presunuli na rok 2022, opäť sme mohli privítať množstvo organizátorov konferencií, výstav, zaujímavých workshopov. Partneri nám priniesli multižánrové podujatia, čo nám zvyšuje nielen návštevnosť knižnice, ktorá je vyše 100.000 návštevníkov ročne, ale prináša aj nových potencionálnych používateľov," poznamenala Stasselová.



Z najvýznamnejších podujatí, ktoré sa vlani konali v UKB, vyzdvihla aprílový 2. ročník Kongresu mladých Rómok a Rómov či októbrové Slovenské bezpečnostné fórum 2022, jednu z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku, na ktorej sa tradične zúčastňujú zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí, obrany, vnútra a veľká suita diplomatov a zástupcov veľvyslanectiev v SR.



Rok 2022 bol významný aj pre jedno z najstarších odborných pracovísk UKB, hudobný kabinet, ktorý si vlani pripomínal sériou koncertov 70. výročie založenia.



V oblasti výkonu odborných knižničných činností inštitúcia pokračovala v doplňovaní, odbornej evidencii, spracovávaní, ochrane a v uchovávaní konzervačného fondu UKB. Za rok 2022 pribudlo do fondu knižnice 27.078 kníh z celkového počtu 2.910.136 titulov.



Výzvou pre pracoviská UKB bolo spracovanie viac ako 11-tisícovej zbierky dokumentov, daru veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva na Slovensku. "Túto obrovskú masu kníh sme museli spracovať do nášho fondu. Minulý rok sa niesol v znamení kompletnej katalogizácie knižných jednotiek, teraz pripravujeme krásnu študovňu, veľký priestor, kde bude celá zbierka k dispozícii," povedala Stasselová k Španielskej knižnici, ktorú v UKB plánujú otvoriť pred letom.



Vlani tiež rozšírili ponuku služieb pre registrovaných používateľov o novinku, možnosť bezplatného prístupu do českej on-line knižnice Bookport, databázy s viac ako 9000 titulmi odbornej literatúry a beletrie. "Pred letným obdobím sme pozývali našich používateľov, aby si túto virtuálnu knižnicu zobrali so sebou na dovolenku, využívali jej služby a čítali si bez toho, aby si do batožiny museli pribaliť ťažké knihy," uviedla pre TASR Stasselová k on-line knižnici, do ktorej mali zaregistrovaní používatelia možnosť pripojiť sa kedykoľvek aj na diaľku. K ponúkaným kolekciám kníh sa môžu dostať aj cez aplikáciu umožňujúcu čítanie off-line.