Šťastné marcové dni Neny: Na jeseň príde aj do Bratislavy

Bratislava/Hagen 17. marca (TASR) - Narodila sa v marci a v treťom mesiaci 1983 stihla dostať na čelo domácej hitparády pieseň 99 Luftballons, vzápätí aj na špicu ostatných veľkých rebríčkov starého kontinentu. No a o rok neskôr sa ten istý song v podaní nemeckej speváčky Neny vyšplhal na 2. miesto US Bilboard Hot100 ako dovtedy najvyššie umiestnená pesnička v nemeckom jazyku.



Gabriele Susanne Kernerová sa narodila 24. marca 1960 v nemeckom Hagene a presne o týždeň bude mať 65 rokov. Pred 45 rokmi začínala v skupine The Stripes pod vlastným menom a neskôr si hovorila Nena Kerner. V roku 1982 sa presťahovala do vtedajšieho Západného Berlína. Kapela Nena, s názvom odvedeným od speváčky, vydala o rok neskôr rovnomenný album, ktorý dodnes patrí k najvýraznejším počinom novej nemeckej vlny (Neue Deutsche Welle).



Už prvý singel Nur geträumt mal ohlas a aj na treťom (Leuchtturm) sa vokalistka a neskôr aj sólo interpretka podieľala autorsky. Medzitým však spolu s kapelou vydala dnes už slávny hit 99 Luftballons a pieseň s protivojnovým textom ovládla predaje v kontinentálnej Európe.







Popularita 99 balónov primäla tvorcov vydať v závere roka 1983 aj anglickú verziu pre britský trh. Tam sa síce príliš nepresadila, ale rozvírila hladinu záujmu za oceánom a paradoxne pomohla piesni k historickému zápisu. Originálna verzia bola prvou nemecky spievanou piesňou na US-rebríčkovom "pódiu" a v prípade krajiny pôvodu to tak platí naďalej, v celogermánskom meradle ju tromfol len Rakúšan Falco so svojou jednotkou Rock Me Amadeus.



Hit 99 Luftballons sa na úplnú špicu v USA nedostal len dávkou smoly, vanhalenovský superhit Jump od konca februára a v celom marci 1984 zablokoval vrchol rebríčka aj pre iné veľké komerčné klasiky. Zaujímavé je, že slovenskí poslucháči, ktorí v ére socializmu počúvali americkú hitparádu (American TOP40) v sobotu večer cez rakúsku stanicu Ö3, si verziu 99 balónov mohli počas jej ťaženia vypočuť raz aj vo verzii s anglickým textom. Legendárny dídžej Casey Kasem zaraďoval do rozhlasového prehľadu originál pieseň a ešte raz spravil výnimku, keď 24. marca pustil vtedy na 7. priečke zostrihané obe verzie.



Nena so svojou rovnomennou skupinou nahrala päť radových albumov a ku koncu 80-tych rokov minulého storočia sa vydala na sólovú dráhu. Sprvoti sa jej nedarilo nadviazať na úspech predchádzajúceho projektu, ale vytrvalo nahrávala a koncertovala a od začiatku tohto storočia ju poslucháči opäť objavili. Všetkých sedem jej albumov do roku 2020 bolo úspešných v Nemecku, prevažne aj v Rakúsku a Švajčiarsku, podobne je to s početnými hitparádovými singlami.



Vystúpenia Neny sú však aj v súčasnosti prešpikované jej prvotným obdobím v skupine. Hit 99 Luftballons, pravdepodobne na konci základného setlistu, odznie iste aj v 6. októbra v bratislavskom MMC.