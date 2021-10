Štátna filharmónia Košice otvára svoju ďalšiu koncertnú sezónu

Na snímke riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová. Košice, 5. októbra 2021. Foto: TASR

Košice 5. októbra (TASR) – Štátna filharmónia Košice (Šfk) otvára svoju 53. koncertnú sezónu s nových šéfdirigentom Robertom Jindrom. Okrem abonentných či mimoriadnych koncertov pre svojich návštevníkov pripravili aj nový cyklus tých komorných, v ktorých sa zamerajú na klavírne recitály. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedala riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová s tým, že súčasťou sezóny budú aj verejné generálky či predkoncertné stretnutia.Otvárací koncert sezóny pod taktovkou nového šéfdirigenta ŠfK bude vo štvrtok (7. 10.) o 19.00 h v Dome umenia. Sólistkou večera bude Jolana Fogašová. V najbližších mesiacoch má ŠfK naplánované ďalšie desiatky koncertov. Ako Potokárová uviedla, aj v súvislosti s pandemickou situáciou sa na nich predstavia väčšinou slovenskí umelci.povedala s tým, že premiérovo uvedú Koncert pre husle a orchester slovenského skladateľa žijúceho v Prahe Juraja Filasa a dielo Birds and Fishes Mariána Lejavu.Jindra s orchestrom ŠfK v novej sezóne naštuduje Symfóniu E dur rakúskeho skladateľa Hansa Rotta i málo hrávaný Massenetov Klavírny koncert. Predstavia aj jedinú symfóniu francúzskeho skladateľa Ernesta Chaussona, raritné dielo Césara Franka Sedem slov Kristových na kríži, výber z opery Lohengrin od Richarda Wagnera a ďalšie. V sezóne 2021/2022 budú tiež reflektovať 125. výročie úmrtia Johannesa Brahmsa a 110. výročie úmrtia Gustava Mahlera.Nový šéfdirigent po 13 rokoch vystrieda na tomto poste Zbyněka Müllera, ktorý bude po novom hlavným hosťujúcim dirigentom. Ako Jindra povedal, chcel by nadviazať na dlhoročnú spoluprácu s ním. Do Košíc zároveň plánuje priniesť objavnejšie aj náročnejšie tituly.uviedol.ŠfK pripomína, že všetky októbrové koncerty budú dostupné pre kompletne zaočkovaných. V ďalšom období budú režim pre publikum vzhľadom na epidemiologickú situáciu pravidelne prehodnocovať.