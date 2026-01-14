< sekcia Kultúra
Štátna filharmónia Košice ponúkne koncert z tvorby Josepha Haydna
Autor TASR
Košice 14. januára (TASR) - V košickom Dome umenia sa v rámci štvrtkového (15. 1.) koncertu venovaného tvorbe Josepha Haydna predstaví v role dirigenta, klaviristu a čembalistu Peter Breiner. TASR o tom informovala PR manažérka Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) Jana Tomalová.
Koncept ponúkne predohru k opere Opustený ostrov, Koncert pre klavír a orchester č. 11 D dur, ktorý je Haydnovým najčastejšie uvádzaným inštrumentálnym dielom, ale aj Divertimento C dur známe ako Der Geburtstag (Narodeniny) a Symfóniu č. 75 D dur.
„V Haydnovi sa spájajú všetky vlastnosti, ktoré u hudobníka maximálne oceňujem - brilantne zvládnuté remeslo, obrovský dar melodiky, disciplína, pohotovosť, všestrannosť, improvizácia a humor. Verím, že toto všetko spolu s orchestrom úspešne sprostredkujeme košickému obecenstvu,“ povedal Breiner, ktorý s 290 albumami patrí podľa ŠfK medzi najnahrávanejších hudobníkov sveta.
Koncert z abonentného cyklu B s názvom Haydn, Haydn, Haydn, Haydn sa uskutoční vo štvrtok o 19.00 h v Dome umenia. Verejná generálka je na programe o 10.00 h a diskusia O koncerte pred koncertom o 18.00 h.
