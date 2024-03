Štátna filharmónia Košice vydá vinyl z koncertu Má vlast

Košice 10. marca (TASR) - Štátna filharmónia Košice (ŠfK) pri príležitosti 200. výročia narodenia českého skladateľa Bedřicha Smetanu (2. 3.) uvedie jeho ikonické dielo Má vlast. Na jeho počesť spustila crowdfundingovú kampaň so zámerom vydať vinyl so živou nahrávkou tohto koncertu. Po dvoch týždňoch sa ŠfK podarilo od podporovateľov vyzbierať stanovenú cieľovú čiastku, čo znamená, že symbolicky limitovaných 200 vinylov vydá. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠfK Lucia Radzová.



"Podpora, ktorú od prvého dňa od spustenia kampane dostávame, je najkrajšou spätnou väzbou, akú sme si mohli želať. Úprimne si vážime každého jedného zo 105 priaznivcov, ktorí nás doposiaľ podporili. Veľkú radosť nám robí aj vedľajší efekt kampane - samotný koncert Má vlast sme aj vďaka nej vypredali s takmer dvojmesačným predstihom," povedala projektová manažérka ŠfK Katarína Kandriková.



Crowdfundingová kampaň však vyzbieraním cieľovej čiastky podľa jej slov nekončí. Do 20. marca 2024 majú priaznivci ŠfK výberom niektorej z odmien na platforme StartLab naďalej možnosť košickú filharmóniu podporiť.



"Po vyzbieraní cieľovej čiastky sa totiž ŠfK rozhodla stanoviť si nový míľnik - radi by s ďalšími získanými finančnými prostriedkami z kampane pokryli aj náklady spojené so samotným nahrávaním koncertu," dodala Kandriková.