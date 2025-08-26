< sekcia Kultúra
Štátna opera otvára novú sezónu, zaznejú i ukážky z Figarovej svadby
Diváci sa môžu tešiť na ukážky z pripravovaných titulov, ktoré opera spolu so svojím baletným súborom predstaví na javisku v priebehu sezóny.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Štátna opera v Banskej Bystrici otvorí divadelnú sezónu 2025/2026 slávnostným koncertom 9. septembra o 18.00 h. Diváci sa môžu tešiť na ukážky z pripravovaných titulov, ktoré opera spolu so svojím baletným súborom predstaví na javisku v priebehu sezóny. Nebudú chýbať ani ukážky z pripravovanej prvej premiéry nadchádzajúcej divadelnej sezóny, Mozartovej opery Figarova svadba. TASR o tom informovala PR manažérka opery Kristína Strapcová.
„Tento výnimočný večer bude oslavou umeleckého potenciálu banskobystrickej opery a zároveň pozvánkou pre divákov na čerstvo začínajúcu sa sezónu. Štátna opera symbolicky otvorí ďalšiu kapitolu svojho divadelného života koncertom všetkých sólistov a orchestra Štátnej opery pod taktovkou šéfdirigenta Igora Bullu,“ priblížila Strapcová.
Viac ako dvojhodinový program koncertu je zostavený z hudobných čísel vybraných z aktuálnej dramaturgickej ponuky Štátnej opery. Repertoár pozostáva z 29 titulov rôznych žánrov. Koncert tak ponúkne pestrú paletu opernej a operetnej literatúry v interpretácii silných speváckych osobností a v spolupráci s telesom, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou každej inscenácie.
Na otváracom koncerte zaznejú aj vybrané árie a duet z Mozartovej opery Figarova svadba.
„Pre mňa osobne sa Figarova svadba vyznačuje tromi ‚naj‘. Je to jedna z najznámejších Mozartových opier, jedna z najlepších komických opier a jedna z najkrajších opier s bohatým hudobným jazykom, v ktorej sa krásne prelínajú komické prvky s momentmi emocionálnej hĺbky,“ uviedla režisérka Dana Dinková.
Na koncerte vystúpia sólisti Patrícia Malovec, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Ivan Lyvch, Martin Popovič, Peter Račko, Šimon Svitok, Dušan Šimo, Andrej Vancel, Zoltán Vongrey a Ivan Zvarík.
