Štátne divadlo Košice čaká operná premiéra Maximovou i Bodorovou

Bratislava 9. mája (TASR) - Európsky deň opery oslávi Štátne divadlo Košice (ŠDK) online premiérou diela Roberto Devereux talianskeho skladateľa Gaetana Donizettiho. Záznam inscenácie ponúka priaznivcom bel canta od nedele na svojom youtube kanáli.



"Jedna z najslávnejších predstaviteliek Donizettiho sopránových postáv pani Gruberová vníma toto dielo ako drámu milujúcej ženy poznačenej zradou. Čo je horšie, ako podvedená žena. A keď má podvedená žena moc a vie rozhodovať o živote a smrti, tak je to naozaj dráma," priblížil riaditeľ košickej opery Roland Khern Tóth atribúty opery, ktorej premiéra mala byť v novembri 2020 rozlúčkou svetoznámej opernej divy Edity Gruberovej s kariérou, čo však zmarila pandémia.



Donizettiho Roberto Devereux je treťou operou skladateľa, inšpirovanou tudorovským obdobím anglických dejín a fenoménom anglickej kráľovskej rodiny. Vykresľuje príbeh lásky Alžbety I. k Robertovi Devereuxovi a sokyne Sáry, vojvodkyne z Nottinghamu. V titulnej postave kráľovnej Alžbety sa predstaví vychádzajúca hviezda slovenskej opery Eva Bodorová. "Je pre mňa novou a obrovskou výzvou. Navyše, je pre mňa cťou, že môžem túto postavu v Košiciach spievať namiesto pani Edity Gruberovej. Je to naša a svetová operná ikona a úžasná dáma," uviedla Bodorová a k postave dodala: "Má akoby dve polohy. Je to kráľovná, ale je to aj žena. A emočné výlevy oboch týchto Alžbetiných 'tvárí' pociťujem naraz. Donizettiho hudba mi dovoľuje ukázať vnútro - srdečné, láskavé, a predsa smutné."



V inscenácii, ktorá vznikla v réžii Antona Korenčiho a v hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča, sa stretli domáci sólisti, ale aj známe mená svetovej opery. V postave vojvodkyne z Nottinghamu Sáry uvidia diváci ruskú mezzosopranistku Elenu Maximovu, ktorej mezzosoprán dobyl operné domy od Covent Garden v Londýne po milánsku La Scalu. "Pred rokom som mala kontrakt na rolu Sáry v opere v austrálskom Sydney, ale, žiaľ, prišiel covid a divadlá sa zatvorili. Takže v Košiciach mám v tejto postave premiéru. Ide o bel canto a každé bel canto je náročné, veď záverečná ária patrí k najnáročnejším belcantovým áriám vôbec. Najmä pre tých, ktorí nemajú techniku. Tí, ktorí ju majú, môžu prežiť," hovorí s úsmevom Maximova.



Roberto Devereux prilákal na košické javisko po prvý raz aj tenoristu Davida Astorgu, žijúceho v Španielsku. "Spievať Roberta Devereux je veľmi náročné, zároveň však obohacujúce. Tu v Košiciach ho spievam prvý raz, hoci už vlani som dostal ponuku na túto rolu v Teatro Massima v Palerme, kvôli pandémii však produkciu preložili na budúci rok," uviedol rodák z Kostariky, ktorý študoval spev aj v Akadémii Placida Dominga v Palau de les Arts Reina Sofia vo Valencii.