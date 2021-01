Štátne divadlo Košice uvádza premiéru nového baletu

Bratislava 22. januára (TASR) – Štátne divadlo Košice (ŠDKE) uvádza v piatok online premiéru nového baletu Ondreja Šotha. V jeho autorskom projekte Malakhov - nesmrteľnosť tanca predstaví "tanečník storočia" Vladimir Malakhov spolu s baletným súborom košického divadla život Rudolfa Nureyeva. "Divák sa cez spomienky Vladimira Malakhova na jednu z najvýraznejších osobnosti svetových dejín profesionálneho tanečného umenia ponorí do vnútorného sveta umelca, ktorý svojou technikou klasického tanca a tvorbou výrazne prispel k rozvoju baletného umenia," TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



"Vždy sa opieram o historické originály, a v prípade Nureyeva sú dostupné filmové diela, ale aj knižné pramene. Naštudoval som si aj dokumentárne filmy a komunikujem so žijúcimi ľuďmi, ktorí ho osobne poznali," komentoval Šoth genézu nového baletu, ktorým autori približujú divákom rozmanitý život Nureyeva, jeho vnútorný svet, ideály, úspechy, ale aj sklamania. V hlavnej úlohe sa predstaví ukrajinský tanečník a choreograf, v minulosti tiež sólista baletu Viedenskej štátnej opery, Národného baletu v Kanade, riaditeľ Staatsballet v Berlíne a čestný profesor ukrajinskej Akadémie choreológie Vladimir Malakhov, európskou tanečnou kritikou označovaný ako "tanečník storočia".



Malakhov spolupracuje s košickým baletom takmer desať rokov. V septembri 2015 ako režisér a choreograf inscenoval Bajadéru Ludwiga Minkusa, v marci 2018 Labutie jazero P. I. Čajkovského. "Nureyev bol veľkým človekom a obrovskou hviezdou. Nepoznal som ho osobne, ale tancoval som jeho choreografie Labutieho jazera a Spiacej krásavice. Naše cesty sa nikdy nestretli, ale bolo pre mňa veľkým potešením účinkovať v jeho choreografiách," povedal Malakhov, pre ktorého Šoth teraz v Košiciach vytvoril postavu Nureyeva: "Môžem sa v nej otvoriť ešte o to viac, že je to veľmi dramatická rola. Je v nej aj tanec, ale na javisku trávim veľmi veľa času a je to viac divadlo ako samotný tanec."



Malakhov dodáva, že Nureyeva naživo na scéne nevidel. Pozrel si však množstvo filmových materiálov, prečítal veľa literatúry, článkov, rozprával sa o ňom s priateľmi, ktorí ho osobne poznali: "Hovorili mi o tom, ako žil, aký bol ako človek temperamentný a emocionálny. V balete neukazujeme jeho zlé stránky, ukazujeme jeho dušu, jeho rozpoloženie a svet jeho emócií."



Príprava inscenácie v časoch koronavírusovej pandémie trvala takmer rok. Premiéru baletu Nureyev trikrát odložili, teraz uvádza ŠDKE predstavenie Malakhov – Nesmrteľnosť tanca v online podobe. Premiéru so začiatkom o 20.00 h si môžu diváci pozrieť cez portál navstevnik.online.