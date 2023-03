VIDEO: Štátne divadlo Košice uvedie premiéru činohry Titus Andronicus

Košice 1. marca (TASR) - Štátne divadlo v Košiciach (ŠDKE) pripravilo hru Williama Shakespeara Titus Andronicus. Pôjde o prvú premiéru činohry ŠDKE v tomto roku. Naplánovaná je na piatok (3. 3.) o 19.00 h na Malej scéne.



Hoci sa podľa ŠDKE o tejto Shakespearovej hre hovorí ako o jeho najkrvavejšej tragédii, v Košiciach má podtitul Nežne tragická poézia o strete civilizácií, vojne a násilí. Téma hry je podľa režiséra a riaditeľa činohry Antona Korenčiho v dnešnej dobe ešte aktuálnejšia ako v tej Shakespearovej a nadobúda úplne iné konotácie. "Nejde nám o to, aby sme divákov šokovali násilím a krutosťou. Toho majú dnes dosť v bežnom živote aj v médiách. My sme chceli dospieť k tomu, aby sa divák dokázal zamyslieť a racionálne pozrieť na to, odkiaľ to násilie pramení a odkiaľ prichádza krutosť človeka a prečo nikdy nebol na tejto planéte mier," povedal na stredajšej tlačovej konferencii. Forma, ktorú zvolili, má priniesť skôr katarzný, estetický a poznávací zážitok a v neposlednom rade má aj zabaviť, keďže Shakespeare používa humor aj v tragédiách.



Inscenácia je zároveň spoznávaním nereprezentatívnych diel anglického dramatika, pokusom moderným jazykom zobraziť šialenstvo mechanizmu moci a morálnych zlyhaní jednotlivca.







Okrem domácich hercov sa v nej po prvý raz ako hosť v košickej činohre predstaví aj herec Peter Kočiš. "Shakespeare vždy ponúka veľké herecké príležitosti, či už v komédiách, alebo tragédiách. Nie je to jednoduché, lebo sú to veršované veci. Shakespeara by mal mať každý herec a herečka v dobrom zmysle slova odčiarknutého," povedal s tým, že negatívne postavy, akou je aj Áron, ponúkajú hercovi príležitosť varírovať tému zla. Okrem Kočiša sa v postave Árona predstaví v alternácii aj František Balog.



V ďalších rolách diváci uvidia napríklad Andreja Palka ako Saturninusa, Juraj Zetyák s hosťujúcim Michalom Novodomským alternujú v postave Bassianusa, Matej Marušin stvárňuje Tita Andronica a Jakub Kuka Marca Andronica. V hre sa okrem iných predstavia aj študenti košického konzervatória, banskobystrickej Akadémie umení aj bratislavskej Vysokej školy múzických umení.