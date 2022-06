Štefan Mandžár, osobnosť slovenského dabingu, by mal 70 rokov

Ždiar/Bratislava 10. júna (TASR) – Štefanovi Mandžárovi desiatky rokov patrila významná úloha v rámci režírovania slovenského znenia zahraničných filmov či seriálov. Stal sa rešpektovanou osobnosťou, ktorá vychovala množstvo dabingových hercov.



Dabingový režisér a herec Štefan Mandžár by sa v piatok 10. júna dožil 70 rokov.



Narodil sa 10. júna 1952 v Ždiari. Študoval na elektrotechnickej priemyslovke v Košiciach a v roku 1977 sa stal absolventom herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, ktoré ukončil s vyznamenaním. V tom istom roku uzavrel manželstvo so svojou spolužiačkou Ľudmilou Kodajovou - Mandžárovou, známou dabingovou herečkou. Svoj hlas prepožičala umelkyniam ako napríklad Meryl Streep či Catherine O'Hara.



Manželia krátko pôsobili v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (1977-1979), kde sa Štefan Mandžár predstavil napríklad v úlohe Betrama (Koniec všetko napraví, 1977), Grišu (Koniec, 1977) či pruského kráľa Fridricha II. (Mlynár pri Sanssouci, 1978). Následne sa umelecký pár vrátil do Bratislavy.



Štefan Mandžár nastúpil v roku 1979 do Československého rozhlasu ako režisér a zároveň si vzdelanie v tomto odbore dopĺňal externým štúdiom. Režíroval pôvodné slovenské aj zahraničné rozhlasové hry, zábavné relácie aj humoristické pásma a výrazným spôsobom sa presadil v oblasti dabingu. Prácu v Producentskom centre prevzatých programov v roku 1996 nahradilo vyrábanie dabingu pre televíziu Markíza.



Pod vedením Mandžára vzniklo slovenské znenie mnohých filmov ako napríklad Sám doma, Sám doma 2: Stratený v New Yorku, Maska, Piaty element, Rýchlejší ako smrť či Stratení vo vesmíre. Z detskej animovanej tvorby možno spomenúť seriál Bol raz jeden život, režíroval tiež dabing detektívneho seriálu Matlock alebo mysteriózne ladených Aktov X.



Pred filmovou kamerou sa slovenský herec a režisér objavil aj spolu so svojou vtedy ešte len budúcou manželkou Ľudmilou vo filme Prázdniny u starej mamy (1976). Režisér Dušan Hanák ho obsadil do poetickej tragikomédie Ružové sny (1976) a Miloš Pietor zase do filmu Biele vrany (1977) a Reverend (1989). Zahral si tiež v snímkach Blízke diaľavy (1979), v rozprávkach Princezná a mesiac (1983), Loktibrada (1984) aj v dráme Papierový drak (1992).



Počas svojho života sa stal držiteľom viacerých ocenení za dabing. V roku 2002 si prevzal ocenenie Zlatá slučka za réžiu filmu Na ostrie noža s Anthony Hopkinsom a Alecom Baldvinom. Literárny fond ho v roku 2014 ocenil za réžiu seriálu Hriešny zoznam I., II. a o štyri roky nato získal aj cenu za celoživotné dielo v oblasti dabingu.



Legendárny dabingový režisér Štefan Mandžár zomrel 16. marca 2021. Vo veku nedožitých 69 rokov podľahol ochoreniu COVID-19.