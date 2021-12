Štefan Štec a Fajta prajú všetkým krásne sviatky s koledou Ščedryk

Bratislava 21. decembra (TASR) – Štefan Štec a jeho kapela Fajta prajú všetkým krásne sviatky s koledou Ščedryk. Je to svetoznáma skladba, ktorú v roku 1916 zložil hudobník a učiteľ Mykola Leontovyč. Patrí medzi takzvané 'ščedrivky', ktoré sa na Ukrajine spievali na Nový Rok. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Skladba sa rozšírila do celého sveta a jej hudobný motív je dnes spájaný hlavne s vianočným obdobím. Asi najznámejší je jej anglický preklad Caroll of the Bells, ten urobil Petro Viľchovsky, rusínsky emigrant v New Yorku, ktorý bol dirigentom viacerých rusínskych a ukrajinských zborov,“ približuje históriu skladby Štefan Štec.







„Túto skladbu chcem venovať všetkým, ktorí Vianoce nemôžu prežívať s tými najbližšími. Radostná novina prichádza aj na miesta, ktoré nezapadajú do tradičného koloritu obrazu Vianoc, ktorý si všetci želáme. Nie všetci ich môžu prežívať tam, kde sa cítia byť doma, byť s tými, ktorí sú im najbližší, či zažiť ich v plnej hojnosti. Hviezdy však svietia všetkým na celom svete rovnako,“ dodáva Štec.