Bratislava 19. decembra (TASR) – Známy folklórny spevák Štefan Štec predstavuje pieseň A na našim dvori. Je o láske všetkých podôb, o dôležitosti rodiny a priateľov. Rozprávkovú podobu jej dodala hudobníčka Ľubica Čekovská, ktorá má k ľudovkám hlboký vzťah. Ku skladbe vznikol aj videoklip, v ktorom Štefan dovolí divákovi nazrieť do svojho súkromia. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



„Túto pesničku poznám z detstva a spája sa mi s rodinnými stretnutiami, keď sa celá rodina zišla u mojich starých rodičov doslova na dvore. Môžem povedať, že medzi Rusínmi je to známa skladba. Len nedávno som však zistil, že má aj svoju autorku. Napísala ju ľudová speváčka z východného Slovenska Anna Servická,“ vysvetľuje Štec.







V pesničke sa spieva o láske, ktorá je obzvlášť v týchto časoch najdôležitejšou esenciou života. „V tomto ťažkom roku, v období Vianoc jej potrebujeme akosi viac. Nemusí to byť však len tá partnerská láska či vzťah. Ak máme rodičov, súrodencov, priateľov, susedov, kolegov, ale aj zvieratá, v každom tomto vzťahu môžeme prežívať niečo pekné. Netreba ich podceňovať a práve, naopak, pracovať na nich a dôverovať im, ak sa to dá. Hovorí sa, že v živote zažijete len jednu pravú lásku, no ja si myslím, že ich je viac. Viac foriem lásky, ktorej môžeme hovoriť aj inak. Pokoj, porozumenie, šťastie, ústretovosť či radosť zo stretnutia, ktoré v ostatnom období sú nenahraditeľné,“ dodáva Štec.



Skladba dostala novú, trocha vianočnú podobu vďaka skladateľke Ľubici Čekovskej. „Ľubica, pôvodom tiež Rusínka, bola veľmi naklonená ďalšej spolupráci. Poslal som jej zopár skladieb a práve táto ju veľmi oslovila. Ľubka jej dodala naozaj krásnu esenciu pokoja a povedal by som až rozprávkovosti. Je fascinujúce, ako vie pracovať s ľudovou skladbou, dodať jej ďalší rozmer, no zároveň zanechať v nej pôvodnú krásu. Táto skladba nie je koleda. Aj keď jej hudobná úprava nás prenáša do tohto obdobia. Mala by však byť aktuálna počas celého roka. Chcel by som, aby spoločné stretnutia nezískavali na význame len vo vianočnom období. Aby sme si tieto chvíle niesli celým rokom, aj keď nie sú ozdobené salónkou. Myslím si, že po tomto roku ich cena vystúpila veľmi vysoko,“ uzatvára Štec.