Román Jozefa Banáša o Štefánikovi bol zaradený k odporúčanej literúre

Bratislava 11. apríla (TASR) - Román slovenského autora Jozefa Banáša "Prebijem sa! Štefánik - Muž železnej vôle", ktorý v roku 2018 prinieslo na knižné pulty vydavateľstvo Ikar, sa stal odporúčanou literatúrou.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe troch odborných posudkov recenzentiek Jany Brišovej, Dany Vasilovej a Márie Tomkovej rozhodlo o udelení "Odporúčacej doložky" pre komplexný román venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako vhodného doplnkového didaktického prostriedku pri vyučovaní dejepisu na základných a stredných školách a zaradiť ho do Katalógu odporúčaného knižného fondu z dejepisu pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy v rámci kategórie umelecká literatúra pre žiakov, príp. odborná literatúra pre učiteľov.



"Som nesmierne poctený a dojatý. Ministerstvo školstva tak splnilo volanie mnohých čitateľov po zaradení tejto knihy medzi odporúčanú literatúru," uviedol pre TASR Jozef Banáš s tým, že si toto rozhodnutie veľmi váži. "Verím, že prispeje k ešte lepšiemu poznaniu života a diela nášho národného velikána. Všetkým, ktorí o tomto návrhu rozhodli, aj tým, ktorí ho podporovali, zo srdca v mene mojom aj priaznivcov M. R. Štefánika ďakujem," dodal autor.



Po získaní cien Zlatá a Platinová kniha, prestížneho ocenenia Zlaté pero Ladislava Ťažkého, Prémie Spolku slovenských spisovateľov Vladimíra Ferka a Hlavnej Ceny Literárneho fondu je odporučenie Ministerstva školstva ďalším ocenením obsažného diela "Prebijem sa! Štefánik". Román bol preložený do češtiny, angličtiny a pripravuje sa preklad do ruštiny a srbského jazyka. Ruský preklad by mal byť uvedený v júli. Ako ďalej informoval Banáš, chystaný preklad do srbčiny by mal byť uvedený na knižnom veľtrhu v októbri v Belehrade.