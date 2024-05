Štefánikove deti vydávajú debutový album Mlyny

Bratislava 22. mája (TASR) - Obyčajné aj neobyčajné pesničky po slovensky, pôvodná tvorba, muzikantská synergia a uvoľnenosť. To je príznačne nazvaná skupina Štefánikove deti, ktorá nahrala svoj debutový album Mlyny. TASR informoval zástupca vydavateľstva Pavian Records Pavol Maruščák.



Skupina Štefánikove deti vznikla v roku 2020 okolo skladateľskej dvojice Peter Bálik a Hana Bednaříková. Obom sa krátko predtým rozpadli vlastné skupiny. Peter roky pôsobil ako kapelník Živých kvetov a po jej zániku hľadal človeka, s ktorými by rád písal nové pesničky. Hanka zas spievala vo folkovej partii Voľné združenie jamu. Obaja začali tvoriť cez dlhé pandemické dni, počas ktorých zložili základ repertoáru. Najprv hrali len dvaja a neskôr sa okolo nich vytvorila celá šesťčlenná skupina.



Štefánikove deti sa pokúšajú o obyčajné a zároveň neobyčajné pesničky s chuťou folk rocku, bluesu, country či dokonca swingu. Hrajú pôvodnú tvorbu so slovenskými textami, pretože chcú, aby im domáci poslucháči rozumeli a precítili to, čo chce kapela povedať. Medzi členmi funguje organická a prirodzená súhra, o rovnaké spojenie sa snažia aj so svojimi poslucháčmi.



Skupina verí, že slovenské pesničky tu majú stále svoje dôležité miesto. Hana a Peter vychádzajú pri tvorbe z pesničkárskej tradície 60. a 70. rokov. Odvolávajú sa na tvorbu Deža Ursinyho, Mariána Vargu, Zuzany Michnovej a Marsyas, Boba Dylana, Joni Mitchellovej či skupín Pentangle alebo Fairport Convention.



Ako ochutnávku z debutového albumu zatiaľ skupina vydala tri piesne: Čo je to za svet, Mlyny a Pieseň pre Miladu H. Nedávno vydala štvrtý singel Málo, málo ovplyvnený rómskou tematikou.



Debutový album Mlyny skupina plánuje vydať vo forme CD a tiež na vinylovej platni, ktorá sa ako fyzický nosič vrátila do obehu a teší sa mimoriadnej obľube. Výroba fyzických nosičov v obmedzených nákladoch je však finančne náročné, a preto sa skupina spolu s vydavateľom rozhodla obrátiť na svojich fanúšikov, poslucháčov a ľudí, ktorí fandia novej slovenskej hudbe.