Steve McQueen, legenda strieborného plátna, sa narodil pred 95 rokmi

Beech Grove/Bratislava 24. marca (TASR) - Jeho meno žiari na chodníku slávy v Hollywoode a zostalo synonymom dobrodružných, divácky mimoriadne úspešných filmov. Steve McQueen patril v 60. a 70. rokoch minulého storočia medzi najobľúbenejšie hviezdy americkej i svetovej kinematografie.



K legendárnym filmovým hviezdam sa zaradil ako predstaviteľ pištoľníka Vina z kultového westernu Sedem statočných (1960), zaskvel sa aj vo filmoch Veľký útek (1963), Sand Pebbles (1966), Bullittov prípad (1968) alebo Motýľ (1973). Od narodenia legendy strieborného plátna uplynie v pondelok 24. marca 95 rokov.



Steve McQueen, celým menom Terrence Steven McQueen, sa narodil 24. marca 1930 v meste Beech Grove v americkom štáte Indiana. Vyrastal bez rodičov - keď mal šesť mesiacov opustil ho otec a neskôr aj matka. Až do 12 rokov vyrastal na farme u svojho strýka v Missouri. Opustený otcom a ignorovaný matkou alkoholičkou sa dostal do pouličných gangov a potom do súkromného výchovného ústavu pre "neposlušných chlapcov" Boys Republic.



V roku 1947 vstúpil do vojenského námorníctva, ktoré opustil v roku 1950 a následne sa presťahoval do New Yorku. Vďaka štipendiu pre bývalých vojakov začal študovať herectvo, dokonca sa dostal aj do prestížneho newyorského Actors Studia. Prvú filmovú rolu stvárnil v športovej dráme Niekto tam hore ma má rád (1956) v réžii Roberta Wisea v hlavej úlohe s Paulom Newmanom.



Veľkú hviezdu urobil zo Steve McQueena nesmrteľný western režiséra Johna Sturgesa Sedem statočných (1960), ktorý patrí medzi najlepšie westernové filmy všetkých čias. Vina, jedného zo siedmich hrdinov brániacich chudobnú mexickú dedinu pred nájazdmi banditov, si zahral po boku Yula Brynnera, Charlesa Bronsona či Horsta Buchholza.



Jeho ďalší film Veľký útek (1963) bol spracovaním skutočného príbehu spojeneckých vojakov, ktorým sa počas druhej svetovej vojny podarilo ujsť z nemeckého špeciálneho zajateckého tábora. V tom istom roku si zahral aj v romantickej snímke Muž, o ktorom nič neviem.



Jedinú nomináciu na Oscara za najlepší výkon herca v hlavnej úlohe získal v roku 1966 za úlohu mladého strojníka Jake Holmana vo vojnovej dráme Sand Pebbles (Strážna loď Sand Pebbles) režiséra Roberta Wisea. Dej filmu, ktorý bol nominovaný na osem Oscarov, sa odohráva v roku 1926 v občianskou vojnou zmietanej Číne. Titulnú postavu stvárnil aj vo westerne Nevada Smith, ktorý sa dostal do kín v rovnakom roku 1966.



O dva roky neskôr sa predstavil v jednom zo svojich najznámejších filmov Bullitov prípad (1968). V tejto kriminálke sa zrodila v strmých uliciach San Francisca jedna z najslávnejších automobilových naháňačiek v histórii filmu. V tom istom roku si zahral aj titulnú postavu milionára v Prípade Thomasa Crowna (1968).



Steve McQueen bol vášnivým motocyklovým a automobilovým jazdcom, dokonca uvažoval o tom, že bude automobilovým pretekárom. Preto sa stal film Le Mans (1971), odohrávajúci sa v prostredí jedných z najznámejších a najnáročnejších pretekov sveta, jeho snom. V tejto strhujúcej, mimoriadne autentickej sníme si zahral automobilového pretekára Michaela Delaneya. Po filme Útek (1972) sa stal najlepšie zarábajúcim hercom na svete.



Medzi nezabudnuteľné úlohy patrí tiež jeho výkon v dráme Motýľ (1973). Po boku Dustina Hoffmanna v nej stvárnil osud na Diabolských ostrovoch vo Francúzskej Guyane doživotne odsúdeného Henriho Charriera. O rok neskôr si zahral spolu s nemenej slávnym Paulom Newmanom v oceňovanom, komerčne veľmi úspešnom katastrofickom thrilleri Sklenené peklo (1974).



Posledné dve snímky z roku 1980, western Tom Horn - Hrdina Divokého západu a akčný film Lovec boli voľne inšpirované skutočnými príbehmi.



Steve McQueen, ktorý sa vo filmoch nikdy nedal zastupovať kaskadérmi, zomrel 7. novembra 1980 vo veku 50 rokov v mexickom meste Ciudad Juárez na rakovinu pľúc.







