Storočnicu L. Sciasciu pripomenie prednáška o kritikovi mafie

Bratislava 18. marca (TASR) - Storočnicu spisovateľa, esejistu, novinára a politika Leonarda Sciasciu pripomenie online prednáška, ktorú na štvrtok 18. marca pripravil Taliansky kultúrny inštitút. "Považovali ho za prvého autora, ktorý prostredníctvom literatúry otvorene kritizoval mafiu. Téma spravodlivosti sa vinie celým jeho dielom," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová. Dodala, že na prednášku Michala Denciho nadviaže v sobotu 20. marca projekcia filmu Deň sovy. Tú organizátori rovnako spojili s výročím narodenia výrazného intelektuála 20. storočia, ktorý celoživotne zostal spätý s rodnou Sicíliou.



"Leonardo Sciascia bol mlčanlivý spisovateľ, ktorého hlasom sa stali knihy. Písanie bolo preňho potešením, iných však svojimi textami často iritoval. Dokázal brilantným spôsobom dešifrovať mechanizmy, ktoré viedli ku konkrétnym udalostiam či javom. Jeho detektívky preto nie sú len 'druhom zábavnej literatúry', no predovšetkým dôkladnou analýzou ľudskej spoločnosti," uviedol Denci, ktorý povedie prednášku o jednom z najväčších talianskych spisovateľov minulého storočia.



Leonardo Sciascia sa narodil 8. januára 1921 v dedinke Racalmuto, v pobrežnej časti Sicílie plnej salín a sírnych baní. Ak by sa vybral po stopách svojho strýka, stal by sa krajčírom, osud mu však predurčil iný životný príbeh. V Sciasciovom ponímaní bol spisovateľ človekom, ktorý pravdou žije, a vďaka ktorému pravda ožíva. "Veľkú časť života strávil nad knihami iných autorov: bol totiž aj knižným editorom. Jeho vydavateľské dobrodružstvo sa začalo v roku 1945 v Caltanissette, kde jeho menovec Salvatore Sciascia založil vydavateľstvo a neskôr časopis Galleria. Zveril ich do spisovateľových rúk, a tak mal Leonardo Sciascia po prvýkrát možnosť stretnúť sa s významnými literátmi ako Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini či Paolo Roversi," dodáva Denci.



Prvé dielo, ktorým sa Sciascia zreteľne zapísal do povedomia, je román Deň sovy, v ktorom sa inšpiroval mafiánskou vraždou odborára. Projekcia rovnomenného filmu sa uskutoční 20. marca na platforme kino-doma.sk. V oceňovanej snímke režiséra Damiana Damianiho z roku 1968 účinkujú Claudia Cardinale, Franco Nero, Lee J. Cobb, Serge Reggiani a iní. Príbeh sa odohráva v malej dedinke na Sicílii, kde kapitán Bellodi (Franco Nero) vyšetruje vraždu miestneho podnikateľa.