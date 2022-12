Stratégiu rozvoja kultúry chce ministerstvo predložiť v blízkej dobe

Bratislava 29. decembra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR verí, že pripravovanú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030 sa mu podarí predložiť na vládu v blízkej dobe. Rezort to uviedol na otázku TASR, týkajúcu sa zverejnenia koncepčného materiálu, pôvodne avizovaného ku koncu aktuálneho roka.



Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že stratégia vzniká od začiatku v širokou participatívnou formou. "Naším cieľom nie je len pomenovať z rýchlika a od stola to, čo slovenskej kultúrnej politike chýba, a potom si bezducho odškrtávať neambiciózne ciele ako splnené. Naša stratégia má byť nadstranícka," zdôraznil rezort.



Zámerom stratégie je sformulovať dlhodobé strategické ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojiť tieto ciele s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030. Materiál má ponúknuť v horizonte niekoľkých rokov kroky na zlepšenie finančnej aj umeleckej kondície kultúrno-kreatívneho sektora. Široká participácia kultúrnej obce na tvorbe stratégie má zabezpečiť efektívnu implementáciu navrhovaných opatrení.