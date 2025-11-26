< sekcia Kultúra
Študenti VŠMU predvedú svetoznáme Requiem Gabriela Faurého
Zaujímavosťou večera je podľa nich aj fakt, že na pódiu vystúpia študenti zo všetkých interpretačných hudobných katedier Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Študenti Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave vystúpia v stredu večer v koncertnej sieni Klarisky. Spevácky zbor CANTIAMO VŠMU a Komorný orchester VŠMU tu predvedú diela zborovej a zborovo-orchestrálnej hudby. „Vrcholom programu bude Requiem francúzskeho skladateľa Gabriela Faurého - omša za zosnulých,“ avizuje organizátor koncertu dielo, ktoré patrí k vrcholom svetovej hudobnej literatúry.
„V Klariskách pôjde o jedinečné spojenie mladého umeleckého talentu a profesionálneho hudobného vedenia. Hlavní protagonisti spolu predvedú pestrú mozaiku vokálno-inštrumentálnej tvorby,“ hovorí Vladimír Sirota, vedúci Kancelárie umeleckej produkcie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Hudobný večer sa uskutoční pod taktovkou erudovaných zbormajstrov a dirigentov Ladislava Kaprinaya a Petry Tokošovej. Nosné dielo večera bude dirigovať Ladislav Kaprinay. Ako sólisti sa predstavia Vanesa Čierna (soprán) a Martin Morháč (barytón). O umeleckú prípravu orchestra sa postaral Ken-Wassim Ubukata, študent orchestrálneho dirigovania na VŠMU. „Ako hráč orchestra Slovenskej filharmónie s bohatými skúsenosťami je ideálnou voľbou na prípravu školského orchestrálneho telesa,“ dodávajú organizátori.
Zaujímavosťou večera je podľa nich aj fakt, že na pódiu vystúpia študenti zo všetkých interpretačných hudobných katedier Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Koncert so začiatkom o 19.00 h sa koná v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS).
„V Klariskách pôjde o jedinečné spojenie mladého umeleckého talentu a profesionálneho hudobného vedenia. Hlavní protagonisti spolu predvedú pestrú mozaiku vokálno-inštrumentálnej tvorby,“ hovorí Vladimír Sirota, vedúci Kancelárie umeleckej produkcie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Hudobný večer sa uskutoční pod taktovkou erudovaných zbormajstrov a dirigentov Ladislava Kaprinaya a Petry Tokošovej. Nosné dielo večera bude dirigovať Ladislav Kaprinay. Ako sólisti sa predstavia Vanesa Čierna (soprán) a Martin Morháč (barytón). O umeleckú prípravu orchestra sa postaral Ken-Wassim Ubukata, študent orchestrálneho dirigovania na VŠMU. „Ako hráč orchestra Slovenskej filharmónie s bohatými skúsenosťami je ideálnou voľbou na prípravu školského orchestrálneho telesa,“ dodávajú organizátori.
Zaujímavosťou večera je podľa nich aj fakt, že na pódiu vystúpia študenti zo všetkých interpretačných hudobných katedier Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Koncert so začiatkom o 19.00 h sa koná v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS).