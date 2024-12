Študentské Divadlo Lab uvedie inscenáciu hry V. Havla Vernisáž

Bratislava 5. decembra (TASR) - Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení (DF VŠMU) v Bratislave uvedie 6. a 9. decembra na scéne Divadla Lab hru českého dramatika Václava Havla Vernisáž. Za inscenáciou stoja študenti tretieho bakalárskeho ročníka katedier herectva, scénografie, réžie a dramaturgie a divadelného manažmentu. Ako hosť sa predstaví študent Cirkevného konzervatória, akordeonista Jakub Smiček. TASR o tom informoval dekanát DF VŠMU.



Pripravovanou inscenáciou Havlovej hry zo 70. rokov 20. storočia sa mladí tvorcovia pokúsia ukázať divákovi vplyv totality na psychiku človeka. "Manželia Viera a Michal premenili nielen svoj byt, ale aj svoje každodenné bytie v predstavenia a vernisáže, ktorými sa pokúšajú prekryť prázdnotu, ktorá je následkom ich rozhodnutia. Jediným zdrojom falošného uspokojenia sa tak pre Vieru a Michala stáva uznanie ich okolia - dôkaz, že ich vernisáž je presvedčivá, že ich priatelia a známi skutočne uverili v to, že žijú ten najúžasnejší život na svete," približujú titul, v ktorom František v porovnaní s manželmi reprezentuje kontrastnú skupinu ľudí.



František je človek, ktorý svojím nesúhlasom s režimom prišiel o možnosť slobodne tvoriť ako spisovateľ a "ktorý si úprimne priznáva vlastnú neschopnosť cítiť sa v živote, na ktorý bol odsúdený, šťastným". "Je to človek, ktorý sa v čase svojej návštevy u dávnych priateľov ocitá v štádiu, keď mu pripadá akákoľvek násilná vzbura zbytočná, a svoj nesúhlasný postoj voči politickej situácii vyjadruje práve odmietaním návrhov prejsť k druhej strane, odmietaním prijať pozvanie na javisko k Viere a Michalovi, ktoré mu manželia neustále podsúvajú," poznamenáva inscenačný tím.



Pri vzniku výtvarného konceptu inscenácie sa inšpiroval 70. rokmi 20. storočia. "Vytvára však vlastnú nečasovú realitu, môže zaujať výraznou štylizáciou, ostrou farebnosťou, kontrastmi a jagavosťou látok," poznamenávajú tvorcovia inscenácie, ktorá vznikla aj v spolupráci s hudobným hosťom - študentom Cirkevného konzervatória v Bratislave Smičkom. "So svojím akordeónom účinkuje priamo v inscenácii v role spievajúcich hodín," približuje DF VŠMU.