STVR nakrúca nový krimiseriál Vraždy v dolinách

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kriminálna séria podľa jej režiséra Braňa Mišíka udrží diváka v napätí od prvej do poslednej sekundy.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Vraždy v dolinách je názov nového trinásťdielneho kriminálneho seriálu, ktorý v týchto dňoch začala nakrúcať Slovenská televízia a rozhlas (STVR) a spoločnosť Dayhey. Pôvodný dramatický seriál z pera scenáristu Martina Jaroša a pod režijnou taktovkou Braňa Mišíka prenesie divákov do prostredia Liptova. „Idylické tatranské doliny sa tu menia na scénu osobných drám a zločinov, ktoré odhaľuje trojica vyšetrovateľov,“ približuje verejnoprávna televízia.

Spresňuje, že seriál sa odohráva v turisticky atraktívnom regióne, kde za malebnou horskou kulisou driemu staré hriechy, komplikované medziľudské vzťahy a napäté susedské väzby. „Dej prepája súčasnosť s minulosťou osemdesiatych rokov a prináša témy, ktoré majú nielen dramatický, ale aj spoločenský presah - od zneužívania dôverčivosti seniorov až po otázky morálky a spravodlivosti,“ uvádza STVR o seriáli, ktorý budú nakrúcať v Nízkych Tatrách a v Bratislave a jej okolí.

Vraždy v dolinách sú ukážkou, že verejnoprávne médium má nielen prinášať kvalitnú pôvodnú tvorbu, ale aj otvárať otázky, o ktorých sa často nehovorí,“ povedala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Hlavnú postavu kapitána Petra Kapika, ostrieľaného vyšetrovateľa, oddaného práci, ktorý sa však v osobnom živote nevyhne emocionálnym dilemám, stvárni Ján Dobrík. Jeho kolegu a zároveň osobnostný protipól, kapitána Michala Babiaka hrá Martin Nahálka. Treťou posilou vyšetrovacieho tímu je poručíčka Alžbeta Krivošová v podaní Kristíny Spáčovej. „Mladá a energická kriminalistka sa v tíme prezentuje intuíciou, ženským nadhľadom i výraznými charakterovými črtami, akými sú spoľahlivosť, zásadovosť a rozvážnosť,“ približujú tvorcovia trojicu, ktorá rieši najťažšie prípady regiónu a zároveň odhaľuje vlastné tajomstvá.

Kriminálna séria podľa jej režiséra Braňa Mišíka udrží diváka v napätí od prvej do poslednej sekundy. „Chcem, aby seriál nebol len o zločinoch, ale aj o intímnych ľudských drámach a o temných stránkach spoločnosti, ktoré, žiaľ, stále rezonujú v našom živote,“ dodal režisér.

Projekt podľa jeho producentky Silvie Panákovej reflektuje okrem zaujímavých kriminálnych zápletiek aj minulosť 80. rokov. „A otvorene sa venuje téme zneužívania starších ľudí, ktorá je v spoločnosti stále tabu. Seriál má podľa mňa medzinárodný potenciál, o čom svedčí aj fakt, že bol prijatý na prestížny workshop Ace Special Series v Madride ako vôbec prvý slovenský projekt,“ uzavrela.

Premiéra seriálu Vraždy v dolinách je naplánovaná na jeseň 2026.
