Súbor Hornád vydáva CD a DVD s folklórnym muzikálom 'Veci čo sa dejú'

Bratislava 27. novembra (TASR) - Folklórny súbor Hornád pripravil pre svojich fanúšikov výnimočný vianočný darček. Na CD a DVD nosičoch vydáva úspešný autorský folklórny muzikál 'Veci čo sa dejú'. Od jeho premiéry v roku 2018 odohral súbor desať predstavení. TASR informovala PR manažérka Lenka Slaná.



Album ponúka 16 piesní, sú nimi Na Ukrajiňi, Nešťastliva, Petre, Ivane, Plyve kača, Poc Janičku, A poňiže Ostrova, Kerem šavorale drom, Hora, Snivo ša mi, A za našu Torysu, Šumne pľivaju, Vlak, Požehnanie šabatových sviec, Sidarida, Ľubko a Chodyz mati.



Hornád patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku, má 70 členov, tanečníkov, speváčok a dve ľudové kapely. Je oficiálne zastrešený Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho umeleckým vedúcim je slovenský folklorista Štefan Štec, spevák známy svojou láskou k rusínskym ľudovým piesňam. Spolu s Hornádom sa stal úspešným účastníkom televízneho projektu Zem spieva, vďaka ktorému sa súbor dostal do povedomia celého Slovenska.



Práve Štec je autorom muzikálu Veci čo sa dejú, jeho choreografom a režisérom. Hudobný príbeh mapuje osud hlavnej hrdinky Betky od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Ústrednou témou je optácia na Ukrajinu, vysťahovanie Rusínov a ich osudy.



„Každá rodina si so sebou nesie svoj vlastný príbeh 20. storočia. V mojom okolí sa mnohé rodiny museli vyrovnať s vysídľovaním, ktoré prišlo po druhej svetovej vojne. Optácia na Ukrajinu rozdelila príbuzných a často priniesla len utrpenie. Všetko, čo som vnímal ako dieťa vo svojom okolí, som vložil do tohto muzikálu,“ hovorí o svojom diele autor Štec.



Na jeho realizácii sa okrem Šteca podieľala Ľudová hudba Hornád, známa ako kapela Fajta, ktorá pod vedením Dominika Maniaka upravila melódie a pripravila soundtrack k muzikálu. Hlavnou predstaviteľkou je Mária Mamrillová (Betka), vynikajúca speváčka rusínskych piesní, a mladý talentovaný herec, spevák a hudobník z Hornádu Dominik Korytko.



„Je to zatiaľ môj najväčší režijný a choreografický projekt, ale aj obrovská skúsenosť. Pracoval som so 70 členmi Hornádu, sú to amatéri, ale podávajú neskutočné výkony, ktoré ma stále inšpirujú a ženú dopredu,“ dodal Štec.