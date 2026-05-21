Súbory môžu posielať prihlášky na divadelný festival v Tlmačoch
Autor TASR
Tlmače 21. mája (TASR) - Priestor na prezentáciu, získavanie skúseností i inšpirácie a nadväzovanie kontaktov ponúkne amatérskym a poloprofesionálnym divadlám 32. ročník festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou v Tlmačoch. Uskutočnia sa v dňoch od 11. do 13. septembra, informovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Tlmače Lucia Kúdelová.
Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú koncipované ako prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov, ktoré vo svojich inscenáciách pracujú s princípmi divadla ako umeleckého žánru a ich adresátom je dospelé a detské publikum. Súbory sa zapoja do súťaže o finančný príspevok na svoju činnosť aj o ocenenie Divácke oko.
Počas festivalu budú mať účinkujúci možnosť zúčastniť sa na seminároch, kde divadelné kritičky ich vystúpenia odborne zhodnotia. Amatérske i poloprofesionálne súbory sa môžu prihlasovať na festival do 17. júla. Podujatie organizuje mesto Tlmače, Mestské kultúrne stredisko Tlmače a portál Dosky.sk. Finančne ho podporila spoločnosť Javys a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
