Súčasťou mikrofestivalu Fotopotulky v Humennom budú tri výstavy

Humenné 17. septembra (TASR) – Mikrofestival Fotopotulky, ktorý sa začína v piatok v Humennom, ponúkne návštevníkom tri výstavy. Mikrofestival súčasnej slovenskej fotografie organizuje občianske združenie pointA pri príležitosti 40. výročia humenského fotoklubu Reflex. Cieľom podujatia je na rôznych miestach v Humennom prezentovať aktuálne dianie na fotografickej scéne a priblížiť osobnosti slovenskej fotografie obyvateľom mesta.



Na námestí pred Vihorlatskou knižnicou budú môcť záujemcovia vidieť osem veľkoformátových fotografií od ôsmich slovenských fotografov mladšej a strednej generácie. Diela sú podľa organizátorov iba stručným náhľadom do ich rozsiahlejšej tvorby, ktorú môže verejnosť lepšie spoznať na sprievodnej kolektívnej výstave. Predstaví sa Robert Tappert, Ján Viazanička, Stanislav Piatrik, Pavel Maria Smejkal, Lena Jakubčáková, Táňa Takáčová, Veronika Bažaliková a Matej Hakár.



Súčasťou mikrofestivalu sú aj dve samostatné a jedna kolektívna výstava. Stanislav Piatrik odštartuje sériu nasledujúcich výstav svojím fotografickým projektom Námestie v priestoroch Vihorlatskej knižnice a autorským výstupom pri otvorení výstavy a mikrofestivalu.



Kolekcia fotografií bude nielen na námestí, ale aj v History art and music clube. Fotograf Ján Viazanička tu v sobotu (18. 9.) o 19.00 h predstaví a odprezentuje projekt Dokument - archív slovenskej fotografie a povedie Fotodebatu so Stanislavom Piatrikom, Robertom Tappertom, Pavlom Maria Smejkalom a Lenou Jakubčákovou.



V nedeľu (19. 9.) o 16.00 h v kultúrno komunitnom centre Nerv – platforma otvorí výstavu oceňovaný fotograf Robert Tappert. Výstava je výberom z fotografických cyklov Hranice a Ne-miesta.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Humenné.