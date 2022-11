Súčasťou Noci divadiel budú besedy i možnosť nahliadnuť za oponu

Košice 19. novembra (TASR) - Súčasťou Noci divadiel v štyroch divadlách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) budú besedy so známymi osobnosťami, návštevníci budú mať tiež možnosť nahliadnuť za oponu. Do podujatia sa zapoja aj dve prešovské divadlá. Témou 13. ročníka celoslovenského podujatia je "Vojna nemá ľudskú tvár".



"Divadlá zažívajú po dvoch náročných rokoch malú renesanciu a táto udalosť je toho dôkazom. Noc divadiel je však aj príležitosťou k obnoveniu kontaktu s divákmi. Obdobie pandémie spôsobilo okrem iného aj zmenu našich zvykov, premiéry a inscenácie sme mohli sledovať len online a tie skutočné hľadiská divadiel ostávali často prázdne. Správanie divákov sa zmenilo, preto si k nim musíme spolu s divadlami kraja hľadať nové cesty," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Bábkové divadlo v Košiciach uvedie v tento večer rozprávku Čert a Káča aj hru Statočný cínový vojačik, po ktorej sa diváci môžu zúčastniť na besede s účinkujúcimi hercami, nasledovať bude prehliadka zákulisia. Divadlo Thália Színház uvedie nečakane výstavu venujúcu sa histórii odohraných inscenácií, divákov pozýva aj na veselohru s názvom Neznášam Ťa! Divadlo Romathan pre návštevníkov pripravilo hudobno–tanečný program pripravený pri príležitosti svojho 30. výročia "Starodávne rómske melódie" a Spišské divadlo uvedie náročnejší výber, drámu Gustava Flauberta "Pani Bovaryová". Po predstavení bude taktiež pripravená beseda s účinkujúcimi hercami.



"Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uvedie jedinečnú verziu hororu pre dospelých ´Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea´, v netradičnom čase o 22. hodine vo svojej historickej budove," informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová. Predstavenie bude spojené so žrebovaním a stretnutím s účinkujúcimi. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove sa zapojí do podujatia európskeho významu odohraním divadelného predstavenia "Ostali hlupákmi". Veselohru uvedie o 19. hodine so zľavou.



Noc divadiel sa uskutoční už tradične tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby tým demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii zvonku.