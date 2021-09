Suchánek režisérsky debutuje Večierkom, zahral si v ňom aj M. Čekovský

Bratislava 3. septembra (TASR) - Program slovenských kín spestrila nová česká komédia Večierok. Ide o celovečerný režisérsky debut známeho herca Michala Suchánka (Snežienky a machri, Tele tele).



Suchánek adaptoval vlastnú divadelnú hru o bývalých spolužiakoch, ktorí sa postupne schádzajú na večierku. Stretnutie by sa pravdepodobne nieslo v duchu nostalgického spomínania na staré časy, ak by namiesto ďalšieho spolužiaka nezazvonil pri dverách podomový predavač s nečakanou správou o kamarátovi, ktorý sa už na stretnutí nezúčastní, pretože zomrel. Účastníci večierka sa za ním spoločne vydávajú autobusom a počas cesty sa ukáže, že hovoriť o skutočných pocitoch je omnoho zložitejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo.



Vo filme si zahrali Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Marek Taclík, Karel Roden či Nela Boudová. "Stretla sa tu mimoriadne silná partia a robili sme na niečom, čo pre nás všetkých bolo mimoriadne zaujímavé a zároveň nové. Takže by to mohlo byť zaujímavé a nové aj pre divákov v kinách," myslí si Langmajer, predstaviteľ Jiřího Hrdu, v ktorého dome sa odohráva úvodný večierok z názvu filmu. "Večierky sú vždy zábavná vec. Ja ich milujem a myslím si, že nás takých v Českej republike bude viac. Aj na Slovensku. Milujeme 'žúrovanie' a 'večierkovanie'! Teda máme s divákmi spoločnú tému," dodáva Tatiana Dyková, jeho filmová manželka.



Spomedzi slovenských tvárí sa diváci môžu tešiť na hudobníka Mariána "Čekyho" Čekovského. Podľa vlastných slov sa predstaví v úlohe Pištu Petőfiho, homosexuála, ktorý sa živí spievaním piesní po rôznych pofidérnych večierkoch, kde jeho agent predáva vysávače. "Postava je to naozaj veľmi pestrá a tešil som sa na to, že môžem spolupracovať s takými osobnosťami, ktoré okolo mňa hrajú," hovorí Čekovský. Dodáva, že jeho postava si vyžadovala aj nevídanú fyzickú zmenu. "Kvôli tomuto filmu som sa oholil a dal som si v podstate nový dizajn – taký, že ma omladil asi o 20 rokov," priblížil.



Novú českú komédiu nakrútili tvorcovia minulý rok v lete. "Na jeseň sa im ju podarilo zostrihať a pre pandémiu čakali na jej uvedenie do konca tohtoročného leta," TASR o tom informoval Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá Večierok prináša do kín od 2. septembra.