Sudán prvýkrát vo svojich dejinách súťaží o prestížnu cenu Oscar

Káhira 27. decembra (TASR) – Africká krajina Sudán sa prvýkrát vo svojich dejinách uchádza o prestížnu filmovú cenu Oscar. Do súťaže v kategórii najlepší zahraničný celovečerný film Sudán delegoval svoj film s názvom You Will Die at Twenty (Zomrieš v dvadsiatke), informovala agentúra AP.



Dodala, že filmový priemysel Sudánu sa snaží upozorniť na seba na medzinárodnej scéne. Deje sa tak takmer dva roky po zvrhnutí autokratického vodcu Umara Bašíra, keď Sudán podniká kroky na opätovné pripojenie sa k medzinárodnému spoločenstvu, ktorému sa dlho vyhýbal.



Film You Will Die at Twenty bol nakrútený práve počas masových demonštrácií proti Bašírovi, ktorého zvrhla armáda v apríli roku 2019 po tom, čo krajine vládol takmer 30 rokov.



Film je prerozprávaním príbehu mladého muža, ktorému krátko po narodení prorokujú smrť vo veku 20 rokov. Táto veštba vrhá tieň na jeho formovanie v detstve a ranej mladosti a ovplyvňuje jeho konanie a rozhodovanie. Snímka súčasne zachytáva aj problémy, s ktorými zápasia generácie mladých v Sudáne.



Ako podklad pre film poslúžila poviedka sudánskeho prozaika Hammoura Ziyadu. Produkovalo ho konzorcium európskych a egyptských spoločností, ale režisér a herci sú zo Sudánu.



Film You Will Die at Twenty získal pozitívne recenzie od medzinárodných kritikov. Premiéru v zahraničí mal v roku 2019 na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Ako prvý sudánsky film tam získal cenu Lev budúcnosti udeľovanú najlepšiemu filmovému debutu. Odvtedy dostal najmenej dve desiatky ocenení na filmových festivaloch po celom svete.



Tento rok bolo do súťaže o prestížnu cenu Oscar zaslaných aj niekoľko ďalších filmov z arabských a afrických štátov. V poradí 93. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční 25. apríla 2021.