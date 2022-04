Obec Šumiac si pripomenula 100 rokov od narodenia Kláry Jarunkovej

Šumiac 29. apríla (TASR) – V Šumiaci v okrese Brezno si v piatok pripomenuli 100 rokov od narodenia prozaičky a horehronskej rodáčky Kláry Jarunkovej. Pre TASR to potvrdila predsedníčka Spolku pre obnovu dediny Anna Kršáková.



Pripomenula, že súčasťou osláv bolo otvorenie pamätnej izby Kláry Jarunkovej, odhalenie pamätnej tabule a aj inaugurácia poštovej známky, ktorú venovali svojej rodáčke. V rámci programu sa v Šumiaci uskutočnila moderovaná konferencia s jej dcérou, Danielou Zacharovou, ktorá rozpráva o svojom detstve.



Kršáková dodala, že pamätná izba sa nachádza v budove bývalej starej pošty v šumiackej miestnej časti Červená Skala. "Narodila sa v ňom, keďže jej otec bol poštový úradník," spomenula s tým, že stavba bola pred obnovou zanedbaná a zničená. Dobrovoľníci sa však rozhodli toto kultúrne dedičstvo zachrániť. "Nové sú omietky, rámy, dvere. Historická budova má tri miestnosti," podotkla a doplnila, že na fasáde budovy odhalili v piatok aj pamätnú tabuľu.



Podľa nej v izbe je autentický nábytok, ktorý mala Jarunkovej dcéra. "Dopĺňajú ho panely, ktoré svedčia o tvorbe a živote prozaičky. V druhej miestnosti je expozícia starej pošty," konštatovala. Pamätná izba zatiaľ nie je prístupná verejnosti, nadšenci však chcú vymyslieť, ako ju sprístupniť záujemcom. "Ešte treba veľa vecí dokončiť, chceli by sme získať granty. Vytvorili sme ju totiž s maximálnym úsilím dobrovoľníkov," zdôraznila.



Tvorba oceňovanej prozaičky Kláry Jarunkovej si získala priazeň nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaradila sa k jedným z najprekladanejších slovenských autorov a niektoré jej diela boli adaptované pre rozhlas i televíziu. Do dejín literatúry sa zapísala ako spisovateľka pre deti a mládež a o pisateľskom talente, ktorým disponovala, svedčí jej nominácia na Nobelovu cenu za literatúru i cenu Astrid Lindgrenovej.



Klára Jarunková sa narodila 28. apríla 1922 na Horehroní v Červenej Skale - miestnej časti Šumiaca.