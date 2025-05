Súťaž Dráma 2024 vyvrcholí Trojbojom - inscenovaným čítaním textov

Bratislava 17. mája (TASR) - Trojboj alebo inscenované čítanie finálových textov je vyvrcholením súťaže Dráma 2024. V poradí 25. ročník súťaže o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku vyvrcholí v sobotu v Modrom salóne v Slovenskom národnom divadle (SND) v rámci aktuálneho festivalu Nová Dráma/New Drama. V réžii Jakuba Matejčíka účinkujú Dávid Selecký, Mário Houdek, Jerguš Horváth, Adriána Moravčíková.



„Aj tento rok pokračuje Trojboj v tradícii prezentovania nových autorov. Ambíciou podujatia je stimulovať záujem divákov o súčasnú dramatickú tvorbu a zároveň osviežiť spôsob jej inscenačného uchopenia,“ uvádza Divadelný ústav, organizátor súťaže, ktorej finálové texty predstaví tvorivý tím prostredníctvom krátkeho inscenovaného úryvku.



Súčasťou Trojboja bude aj tento rok diskusia s autormi, tvorcami inscenovaného čítania úryvkov finálových textov a s odbornou porotou súťaže Dráma 2024. Diskutovať sa bude o možnostiach a limitoch slovenskej a českej súčasnej drámy či o dramatických súťažiach ako takých.



Do 25. ročníka bolo prijatých 47 súťažných textov, z toho 24 v českom a 23 v slovenskom jazyku. Z prihlásených diel vybrala porota a poslala do finále tri texty - Ďakujem, dobre z pera Lenky Čepkovej, prácu s názvom Kassandra od Michala Beleja a dramatický text Oyvind, chalupníkov syn od Jána Mičucha.



Ocenené dramatické texty vyjdú v elektronickom zborníku, vďaka ktorému budú diela prístupné aj divadelným tvorcom a širokej verejnosti. Víťaz získa finančnú prémiu 1000 eur. „Kto to bude, sa dozvieme počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama v Štúdiu 12,“ dodáva koordinátorka súťaže Anna Šoltýsová.



Režisérom tohtoročného Trojboja je Jakub Matejčík, režisér a spoluzakladateľ divadelného zoskupenia Šerosvit. Profesionálny divadelný tím pod jeho vedením finálové texty prenesie na javisko vo forme inscenovaného čítania za osobnej účasti ocenených a poroty.