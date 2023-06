Súťaž Dramaticky mladí 2023 má víťazné texty

Bratislava 26. júna (TASR) - Divadelný ústav (DÚ) vyhlásil víťazov 14. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež od deviatich do 18 rokov s názvom Dramaticky mladí. Finále sa uskutočnilo v sobotu (24. 6.) v bratislavskom Štúdiu 12 a víťazkou sa stala Nina Holeštiaková s hrou Červená šesťdesiatpäťka. Druhé miesto obsadila Tereza Zelinková s textom Tiene nad dedičmi. Dve tretie miesta si odniesli Martina Lieskovská s hrou Ľudský štebot a Viktória Pilátová s titulom Medúza.



Odborná porota udelila aj zvláštnu cenu. "Cenu za spracovanie náročnej témy smrti originálnou formou" získali Barbora Krčová za hru Autobus č. 27 a Katarína Zubáková za text Odpočinutie večné.



Do súťaže sa prihlásilo 22 autoriek s 22 textami. "Dva z textov boli kolektívne diela viacerých autoriek a jedna autorka poslala do súťaže viac textov," informuje DÚ s tým, že v tomto roku sa do súťaže prihlásili výlučne autorky. "Porota ocenila kvalitatívnu úroveň textov, viacero z nich malo ucelenú štruktúru a klasickú výstavbu, ale objavili sa aj zaujímavé formálne experimenty. Bolo možné sledovať návrat tém zameraných na romantické vzťahy, na vzťahy s rodičmi a návrat do prostredia školy a internátu," hodnotí Dominika Zaťková, koordinátorka súťaže, v ktorej "sa stále objavujú aj texty z domáceho prostredia". "Ale aj z veľmi špecifických metapriestorov. Porota si všimla aj tematické inšpirácie autoriek v histórii či u Shakespeara, prekvapivo aj v antickej mytológii," dodáva Zaťková.



Súčasťou finále bolo aj inscenované čítanie víťazných textov a prezentácia Dielní kreatívneho písania pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou projektu Dramaticky mladí. Divadelný ústav ich realizuje vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku, vedú ich dramaturgovia divadiel.