Svěrákovci uvádzajú do kín Betlehemské svetlo, komédiu plnú fantázie

Bratislava 7. marca (TASR) - Na motívy poviedok českého dramatika, scenáristu, herca i autora piesňových textov Zdeňka Svěráka vznikol nový film oscarového režiséra Jana Svěráka Betlehemské svetlo. Komédia s prvkami magického realizmu, ktorá "servíruje univerzálne otázky ľudského života s nadsádzkou a humorom", má v pondelok slávnostnú premiéru v Prahe aj v Bratislave.



Svěrák "uplietol ako vrkoč" svoj nový film z otcových troch poviedok. "Jedna má názov Fotograf, druhá Ruslan a Ľudmila a tretia Betlehemské svetlo, tak aký názov by ste dali filmu? Horšie je, že to zvádza k tomu, že je to film na vianočné sviatky, ale čo sa dá robiť," povedal pre TASR Zdeňek Svěrák pred pražskou premiérou. S výsledným dielom, v ktorom sa postavy z rôznych poviedok stretávajú v nových nečakaných situáciách, je spokojný. "Som až udivený. Nečakal som, že sa tie poviedky dajú takto spojiť a postaviť, zdanlivo nemajú nič spoločné a zrazu spoločné majú," vraví 85-ročný Svěrák.



Diváci ho uvidia v úlohe starnúceho spisovateľa Karla Šejnohu, ktorému už písanie nejde ako predtým. V hlave sa mu hromadia nedokončené poviedky, ich postavy vyliezajú na denné svetlo a dožadujú sa, aby autor pokračoval v deji. Všetci niečo chcú. Fotograf Matej chce získať nedobytnú magistru z lekárne, pán Bohumil prosí, aby urobil zázrak, automechanik Bakalář by chcel byť liečiteľom. Do toho vstupuje z reálneho sveta Šejnohova manželka, ktorá si myslí, že by už mal s písaním prestať a konečne sa venovať jej.



V snímke ďalej účinkujú Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský či Jitka Čvančarová.



O špecifický vizuál filmu sa postaral držiteľ ôsmich Českých levov a ďalších piatich nominácií, kameraman Vladimír Smutný, oceňovaný architekt Ján Vlasák a kostýmová výtvarníčka Simona Rybáková. Strihu celej snímky sa prvýkrát ujal syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa, strihač František Svěrák.



"Je to veľmi farebný film, nič také sme ešte nerobili," vysvetľuje kameraman Smutný s tým, že tvorcovia dali každej postave a jej príbehu vlastnú škálu farieb. "Dodržujeme ich v kostýmoch, rekvizitách i vo farbách dekorácií. Ako sa spolu postavy a ich príbehy stretávajú, vznikajú z toho nové a často naozaj krásne kombinácie. Náš film je komédia plná fantázie a takýto žáner si o farebnú opulentnosť priamo žiada," dodal Jan Svěrák.



Českú komédiu o hľadaní životnej harmónie prináša do slovenských kín od štvrtka 10. marca Magic Box Slovakia.