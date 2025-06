Svetová organistka Anna Lapwood vystúpi prvýkrát v Bratislave

Bratislava 23. júna (TASR) - Do slovenskej metropoly prichádza Anna Lapwood, hviezda klasickej hudby, ktorá mení vnímanie organu po celom svete. Jej koncert v rámci festivalu City Sounds sa uskutoční 6. novembra v Slovenskom rozhlase a sľubuje večer, aký sa len tak nezopakuje. Veď počuť hudbu z filmov, ako Interstellar či Piráti Karibiku, zahranú na veľkolepom organe je niečo, čo si poslucháč na dlho zapamätá. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



„Organ je pre mňa výnimočným a magickým nástrojom. Milujem jeho masívny zvuk a aj preto som nesmierne rád, že bude v Bratislave koncertovať Anna Lapwood. Ona a jej hudba búra stereotypy o organe ako nástroji vážnej hudby, prináša filmové melódie súčasných autorov ako Hans Zimmer, minimalistickými skladbami Philipa Glassa či súčasných autoriek ako Olivia Belli a Rachel Portman. Jej charizma osloví každého, jej koncerty sú zážitkom, ktorý prepája generácie, inšpiruje a otvára klasickú hudbu novému publiku,“ hovorí Matej Šálek, organizátor festivalu.



Anna Lapwood je nielen brilantná hudobníčka, ale aj fenomén, ktorý spája tradíciu s modernou kultúrou. Vystupovala s Florence and the Machine, Bonobom aj Aurorou, účinkovala po boku Benedicta Cumberbatcha, no rovnako prirodzene hrá Bacha v katedrálach a inšpiruje milióny fanúšikov cez sociálne siete. „Je omnoho viac než len talentovaná organistka - je hviezda s poslaním,“ píše o nej britský The Sunday Times.



Hudobníčka, skladateľka a dirigentka Anna Lapwood začala hrať na organe ako tínedžerka a už vo veku 17 rokov sa stala prvou ženou v histórii Magdalen College v Oxforde, ktorá získala organové štipendium - v inštitúcii s viac než 560-ročnou tradíciou. Jej kariéra odvtedy prudko vzrástla. Dnes vystupuje na najprestížnejších svetových pódiách, vedie hudobné telesá, komponuje, aranžuje a nadchýna milióny ľudí. V jej repertoári nájdeme diela od Bacha, Messiaena či Brittena, no rovnako aj filmovú hudbu Hansa Zimmera, Hildur Guonadóttir či vlastné transkripcie súčasných skladieb. Ako oficiálna organistka prestížnej Royal Albert Hall v Londýne a hudobná riaditeľka na Cambridgeskej univerzite získala desiatky ocenení vrátane Gamechanger Award, Opus Klassik a čestného titulu MBE od britskej kráľovskej rodiny.