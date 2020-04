Svetový deň povedomia o autizme pripomínajú aj Nezlomní

Bratislava 1. apríla (TASR) - Nielen k väčšej informovanosti, ale aj k empatii a ohľaduplnosti chce prispieť nová kniha Jozefa Bednára Nezlomní. Novinka z pera novinára a blogera, ktorý sa dlhoročne venuje autizmu, vychádza pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. 4.). Kniha prostredníctvom 18 otvorených rozhovorov otvára dvere do komplikovanej, tabuizovanej a mýtmi opradenej problematiky, ktorá sa týka tisícok slovenských rodín. Autor, ktorý je nielen novinár, bloger, ale aj mimoriadne angažovaný otec dospelého autistického syna Mareka, urobil rozhovory s ľuďmi intenzívne žijúcimi autizmom - terapeutmi, rodičmi, starými rodičmi alebo súrodencami.



"Všetky príbehy sú veľmi silné. Možno budú niektoré z nich pre čitateľov až smutné, ťažké na prečítanie. Napriek všetkému, respektíve práve vďaka tej ich autenticite a otvorenosti, sa v nich skrýva aj veľká sila a nezlomnosť. Tie vlastnosti človeka, ktoré nám pomáhajú prehrýzť sa aj cez nekonečne náročné dni, keď nádej takmer nevidno," povedal pre TASR Bednár.



Kniha Nezlomní podľa jeho slov nie je len správou o tom, ako žijú rodiny s autistickým členom na Slovensku a v Česku. "Je zároveň správou o nás všetkých. O tom, či a ako sme pripravení prijímať ľudí so zdravotným postihnutím. Ako vnímame rodiny s atypickým dieťaťom. Či a akým spôsobom im dokážeme pomôcť," vysvetľuje autor, ktorého knižná novinka rozpráva aj o tom, či sa od autistov dokážeme niečo naučiť. "Pretože platí, že nielen my dávame veľa autistom, ale aj oni sú pripravení dávať nám. Často viac, ako od nás dostali. Stačí, aby sme im otvorili svoje srdcia. Aby sme ich prijali takých, akí sú," vysvetlil.



Bednár v súvislosti so Svetovým dňom povedomia o autizme reagoval aj na aktuálnu situáciu spôsobenú novým koronavírusom na Slovensku. "Rodiny s autistickým dieťaťom, respektíve rodiny s akokoľvek zdravotne znevýhodneným dieťaťom, roky dobre vedia, čo je to sociálna izolácia. Čo je to pokora a vedomie, že nie sme pánmi svojich osudov, že naše životné smerovanie býva často práve chorobou veľmi oklieštené, limitované," konštatoval s tým, že aj v takých chvíľach môže žiť človek v rámci možností dôstojný život, vždy však potrebuje nádej. "S ňou sa dýcha ľahšie. Kým dýchame, tá nádej žije. Preto prosím, aj keď koronavírusová kríza pominie, nezabúdajme, že sú ľudia, ktorí sa z limitov, ktoré im postavilo do cesty zdravie, nedostanú do konca života. Myslime na nich a pomáhajme im v rámci našich možností. Už len týmto im pomôžeme, aby to svetielko ich nádeje aspoň trochu osvetľovalo nielen ich prítomnosť, ale aj budúcnosť," vyzval.



Súčasťou publikácie Nezlomní sú fotografie oceňovaného reportážneho fotografa Tomáša Benedikoviča.