Svetový tenorista Andrea Bocelli mieri do Bratislavy

Bratislava 27. júna (TASR) - Bratislavská Tipos aréna sa 6. septembra stane miestom hudobnej udalosti roka – jedinečného koncertu Andrea Bocelliho, svetovej tenorovej legendy, ktorá svojím hlasom dojímala milióny ľudí po celom svete. Po vypredaných vystúpeniach v New Yorku, Paríži, Ríme či Tokiu prichádza maestro exkluzívne do Bratislavy. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.



Svetového umelca budú sprevádzať výnimoční umelci, ktorí patria k absolútnej špičke svojich žánrov. Hudobného vedenia večera sa ujme Marcello Rota, renomovaný taliansky dirigent, ktorý s Bocellim spolupracuje už dlhé roky a ktorý v minulosti dirigoval aj koncerty Luciana Pavarottiho či Josého Carrerasa.



Sólistkou večera bude Cristina Pasaroiu, rumunská sopranistka s bohatou medzinárodnou kariérou. Jej vystúpenia v Berlínskej štátnej opere, parížskej Opéra Bastille či vo Viedenskej štátnej opere sú oceňované pre výnimočný lyrický prejav a technickú bravúru. Len toto leto ju diváci uvidia ako Violettu vo Verdiho La Traviata pod holým nebom vo Viedni.



Bocelliho koncerty sú známe aj prepojením klasickej hudby s modernými žánrami, a práve túto rovinu v Bratislave zastúpi Andrea Lykke, mladá dánska speváčka, ktorej nežný hlas a štýlový prejav očarili publikum na viacerých spoločných koncertoch s Bocellim po Európe aj Spojených štátoch.



Ďalšou vzácnou hostkou bude Rusanda Panfili, huslistka moldavského pôvodu, ktorá patrí k najvyhľadávanejším interpretkám filmovej a crossover hudby. Spolupracuje s Hansom Zimmerom, pravidelne koncertuje s Bocellim a skladá vlastnú hudbu. Bratislavské publikum si ju môže pamätať z koncertu v Zrkadlovej sieni v roku 2024, kde uviedla svoj album Libertango.



Vizuálny rozmer večera podčiarkne tanečný pár Angelica Gismondo a Francesco Costa, ktorí už roky sprevádzajú Bocelliho na jeho turné. Francesco je sólistom Viedenskej štátnej opery a spolu s Angelicou vytvárajú choreografie, ktoré jemne dotvárajú náladu a príbeh jednotlivých skladieb.



Hudobný základ tohto večera vytvorí 130-členný Orchester a Zbor Slovenskej filharmónie, najprestížnejšieho umeleckého telesa na Slovensku. Spolupráca Slovenskej filharmónie s takýmto svetovým umelcom je dôkazom umeleckej kvality nášho domáceho súboru a zároveň poctou, ktorú si zaslúži. Ich majestátna hra umocní známe hity ako Time to Say Goodbye, Nessun dorma či Canto della Terra, ale aj ďalšie piesne z Bocelliho najobľúbenejšieho repertoáru.