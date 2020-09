Sviatok Sedembolestnej Panny Márie vrátil do kín drámu Fatima

Bratislava 15. septembra (TASR) - Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa uplynulý víkend vrátil do kín film Fatima. Historická dráma si v auguste získala slovenské publikum. "V premiérovom víkende sa stala najnavštevovanejším filmom v aktuálnej ponuke a doteraz ju videlo viac ako 26.000 divákov a diváčiek," TASR o tom informoval Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film. Snímku do svojej ponuky znova zaradilo viacero slovenských kín, patrí medzi ne aj najväčšia sieť multikín Cinemax.



Úspešný film, nakrútený na základe skutočných udalostí, rozpráva príbeh troch detí, ktoré sa v roku 1917 stali svedkami zjavení Božej Matky blízko portugalskej obce Fatima. Zvesti o zjaveniach sa rýchlo rozšírili naprieč krajinou a inšpirovali tisíce veriacich, no deti museli bojovať aj s nedôverou skeptikov a snahami o umlčanie. Ich pokojný život sa zmenil a upreli sa na ne zraky celého sveta, túžiaceho po mieri počas prebiehajúcej prvej svetovej vojny.



Drámu Fatima nakrútil režisér Marco Pontecorvo, ktorému sa podarilo ju obsadiť viacerými hviezdnymi hereckými menami. Dospelú Luciu, jednu z trojice, ktorej sa zjavila Panna Mária, stvárnila uznávaná americko-brazílska herečka Sônia Braga, aj u nás známa z filmov ako Aquarius či Zázrak. Desaťročnú Luciu si zahrala talentovaná Stephanie Gil, ktorá nedávno zažiarila vo filme Terminátor: Temný osud. Harvey Keitel, ktorý prijal úlohu profesora Nicholsa, je hollywoodskou hereckou legendou, obľúbenou vďaka filmom ako Pulp Fiction: Historky z podsvetia, Grandhotel Budapešť, Mladosť, či nedávnej snímke Írčan. Goran Višnjić, ktorý sa vo Fatime predstavil ako Artur, je jedným z najúspešnejších chorvátskych rodákov vo filmovom svete, známym sa stal vďaka seriálu Pohotovosť, ale aj filmom Magická posadnutosť, či Muži, ktorí nenávidia ženy. Portugalskú herečku Lúciu Moniz si mnohí pamätajú z úlohy temperamentnej Portugalky vo filme Láska nebeská, vo Fatime sa zhostila úlohy Luciinej matky Márie.



Historickú drámu mohli nájsť filmoví fanúšikovia cez víkend v programe kín v Banskej Bystrici, Bratislave, Brezne, Čadci, Dunajskej Strede, Košiciach, Martine, Nitre, Poprade, Prešove, Púchove, Skalici, Trenčíne, Trnave, Žiari nad Hronom a Žiline. V utorok, priamo na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa k nim pridajú aj kiná v Dubnici nad Váhom, Modre, Sabinove a Senci.