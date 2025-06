Svojská a úspešná Lana Del Rey oslavuje 40 rokov

New York 21. júla (TASR) - Lana Del Rey je špecifický úkaz súčasnej populárnej hudby. Rodená Newyorčanka bude mať v sobotu 40 rokov (nar. 21. júna 1985) a pracuje na svojom desiatom radovom albume. Väčšina jej predchádzajúcich bola triumfálna. Pritom nerobí okolo seba rozruch ako niektoré divy hudobného šoubiznisu a ani tvorbou nijako nevybočuje z rámca svojho pesničkárstva, ktoré je v princípe stále rovnaké, lenže vynaliezavé a všeobecne príjemné pre širšiu škálu poslucháčstva.



Pritom jej texty nechodia po kontroverznejšie témy (ani po expresívne výrazy) ďaleko a ani minulosť nemá pečať vzorného dievčaťa. Pubertu Elizabeth Woolridge Grantová odpálila v štýle rockovej excentričky – alkohol a drogy ju zlanárili už v skorom veku, takže rodičovská rada starších ju ako 15-ročnú vyexpedovala na detox na Kent School v Connecticute, kde spoznávala nové obzory na episkopálnom internáte v spoločnosti bohatých "wannabe" abstinentov.



Elisabeth neskôr zanechala školu, aby mohla ísť na odvykaciu kúru a od 18-ky už nie je závislá. Naučila sa hrať na gitaru a zistila, že vie skladať piesne. Začala ich písať ako na bežiacom páse a vystupovala v nočných kluboch po celom NY. Medzitým na univerzite vyštudovala filozofiu so špecializáciou na metafyziku, neskôr to vysvetlila, že chcela preklenúť priepasť medzi bohom a vedou.



Lana Del Rey svoj prvý album vydala v roku 2010 a ten sa ešte nestretol s ohlasom. Ale o dva roky Born to Die už áno, mal skvelé predaje, v jej vlasti išiel v hitparáde na 2. miesto a v britskom rebríčku dokonca na špicu. V priebehu 11 rokov vydala 8 albumov z ktorých domáci čart ovládla dvakrát a v Spojenom kráľovstve bola na vrchole so šiestimi platňami, veľmi sa jej darí aj v kontinentálnej Európe. Zaujímavé je, že početnými singlami sa až tak výrazne nepresadila, čo súvisí s jej vlastnou cestou, ktorá nemá ambície hitovosti.



Tento prístup oceňuje aj kritika, "strednoprúdová" i nezávislá. Na Brit Awards ju ako zahraničnú hudobníčku ocenili dvakrát. Doma jej zatiaľ dokonalé uznanie chýba, má "len" 11 nominácií Grammy, čo je najznámejšie ocenenie, ale so silným komerčným pozadím.



Fascinujúce je, že Lana si stále udáva svoje pomalé tempo, akordy, aranžmány i texty bez zreteľa nielen na recenzie, ale aj na fanúšikov. Vášnivo, no bez pátosu, naopak navonok s okúzľujúcou ľahkosťou ich sprevádza svojím vnútorným životom a spolieha sa na to, že robí veci dobre. Vyzerá to, že jej vyhovuje pozícia, v ktorej si jej výpovede možno vykladať rôzne a že ani jej hudobný výraz nemožno presne kategorizovať. Je to pop, ale v žiadnom prípade to nie je pop - v štandardnom význame tejto "škatuľky". Je to aj indie, aj "dreamy", je tam trochu orchestrálna i kus starosvetského krásna.