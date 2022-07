Bratislava 19. júla (TASR) - Druhý ročník multižánrového festivalu Symfónia umenia vzdá poctu skupine Elán. Festival, ktorý prináša mestská časť Bratislava-Ružinov, uvedie najväčšie hity legendy slovenskej populárnej hudby v autorských úpravách skladateľky Ľubice Čekovskej. Premiéra orchestrálneho diela pod názvom Elán je klasika otvorí festival 1. septembra na Námestí pred Pradiarňou 1900.



Organizátori prízvukujú, že najväčšie hity Elánu zaznejú ako orchestrálne dielo po prvý raz počas viac ako 50-ročnej kariéry skupiny. Prekvapení budú fanúšikovia, ktorí čakajú rockovú klasiku, pretože výnimočný koncert odohrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu spolu so Speváckym zborom Technik STU, sólistami večera budú speváci Martin Gyimesi, Ivana Regešová a Andrea Zimányiová.



Počas festivalu vystúpi vyše 650 umelcov. Medzi inými Štefan Kocán, Aga Zaryan, Robi Botos, Cigánski Diabli, orchester Slovenskej filharmónie (SF), Maďarský národný zbor, Rozhlasový Big Band Gustava Broma.



Do Bratislavy sa opäť po rokoch vráti aj José Cura. Jeden z najslávnejších tenorov sa predstaví po prvý raz na jednom pódiu so SF pod dirigentskou taktovkou Daniela Raiskina. Koncert, na ktorom José Cura zaspieva výber najznámejších operných árií spolu so svojimi dvoma hostkami, mezzosopranistkou Polinou Shamaevou a sopranistkou Evou Hornyákovou, sa uskutoční 3. septembra.



Symfónia umenia v Ružinove potrvá do 11. septembra. Okrem veľkých produkcií ponúkne aj výtvarné a divadelné umenie, výstavy a workshopy pre deti a dospelých.