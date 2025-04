Symfonický orchester, klavírny recitál aj klasika inak

Bratislava 23. apríla (OTS) - Festival Viva Musica! opäť prinesie inšpiratívne stretnutia so svetovými umelcami. V programe 21. ročníka sa predstavia tri výnimočné sólistky, ktoré reprezentujú nevšednú hudobnú zrelosť, virtuozitu, ale aj rozmanitosť klasickej hudby. Japonská klaviristka Maki Namekawa uvedie nový klavírny koncert Philipa Glassa Mishima Concerto, sólovým recitálom si poslucháčov podmaní mimoriadne talentovaná mladá česká klaviristka Nora Lubbadová a v programe nebude chýbať ani britská saxofónová senzácia Jess Gillam.Na pozvanie festivalu Viva Musica! v roku 2015 po prvýkrát na Slovensku vystúpil americký skladateľ a klavirista Philip Glass. Presne po desiatich rokoch sa jeho hudba na festival vracia v podobe nového koncertu pre klavír a orchester – Mishima Concerto. Dielo vychádza z Glassovej pôvodnej hudby k rovnomennému filmu Paula Schradera Mishima: A Life in Four Chapters z roku 1985 o osude jedného z najvýznamnejších japonských spisovateľov Jukia Mišimu (1925–1970). Sólistkou koncertu bude výnimočná japonská klaviristka, dlhoročná spolupracovníčka a blízka priateľka Philipa Glassa, ktorej autor dielo venoval.hovoríKoncert sa uskutočnía spolu s Maki na ňom vystúpi orchesterpod vedením šéfdirigenta. Okrem Mishima Concerto zaznie v ich podaní aj jediné symfonické dielo rakúsko-amerického skladateľa s českými koreňmi, Ericha Wolfganga Korngolda – monumentálna Symfónia in Fis, op. 40.doplnil, pod ktorého taktovkou sa orchester na festivale predstavil aj v roku 2022 – spolu s legendárnou Laurie Anderson.Je mladá, talentovaná a vo svojej hre mimoriadne autentická. Česká klaviristkaje považovaná za jeden z najväčších talentov klasickej hudby nastupujúcej generácie. Na klavíri začala hrať ako štvorročná, o rok neskôr mala prvé verejné vystúpenie a dnes má za sebou koncerty v prestížnych sálach v Helsinkách, Viedni, Prahe, Londýne či Amsterdame a ocenenia z niekoľkých medzinárodných súťaží vrátane ceny Zlatý oriešok udeľovanej najtalentovanejším deťom v Českej republike.hovorí, ktorá svoju umeleckú cestu aktuálne rozvíja pod vedením popredných pedagógov vo Viedni a Prahe. Na festivale Viva Musica! uvedie sólový recitál zostavený z diel Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Carla Nielsena a Clauda Debussyho a jej vystúpenie sľubuje výnimočný zážitok. Koncert sa uskutočnína Vajanského nábreží v Bratislave.Britská saxofonistkapatrí k najvýraznejším osobnostiam súčasnej svetovej klasickej hudby. Jej vystúpenia sú synonymom technickej brilantnosti, energie a autentickej radosti zo zdieľania hudby s publikom. Ako prvá saxofonistka v histórii súťaže BBC Young Musician sa prebojovala do jej finále a stala sa najmladšou sólistkou, ktorá vystúpila na záverečnom koncerte BBC Proms. Je rezidenčnou umelkyňou Royal Albert Hall, ambasádorkou niekoľkých projektov zameraných na prácu s mladými hudobníkmi a historicky prvou saxofonistkou, ktorá podpísala zmluvu s prestížnym vydavateľstvom Decca Classics. Okrem koncertovania je zároveň moderátorkou na BBC Radio 3, kde uvádza vlastnú reláciu venovanú klasickej hudbe This Classical Life. Za svoj prínos v oblasti hudby získala v roku 2021 britské štátne vyznamenanie M.B.E. (člen Rádu britského impéria).Jess je známa tým, že saxofónu otvára nové horizonty a s obľubou rúca zaužívané stereotypy o klasickej hudbe. Na festival Viva Musica! pricestuje so svojím osemčlenným súborom, s ktorým predstaví štýlovo pestrý a svieži pohľad na klasickú hudbu v dialógu so súčasnou i populárnou hudbou.prezradila. Koncert sa uskutočníDramaturgia aktuálneho ročníka Viva Musica! festivalu opäť ponúkne rozmanitý program v podaní špičkových umelcov vrátane exkluzívnych premiér, koncertov v záhradách a parkoch, série #NextGeneration či medzinárodných letných týždenných majstrovských kurzov v Pezinku. Vstupenky sú dostupné na www.vivamusica.sk a v sieti Ticketportal. Program plánuje festival zverejňovať postupne.Viac informácií o programe festivalu a majstrovských kurzoch na www.vivamusica.sk Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.19. 6. 2025, 20:00, Stará tržnica –26. 6. 2025, 20:30, Veľký evanjelický kostol –28. 6. 2025, 20:00, Moyzesova sieň –4. 7. 2025, 20:00, Slovenský rozhlas –8. 7. 2025, 20:00, Slovenský rozhlas –6. – 12. 7. 2025, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Pezinok