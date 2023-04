Syn slávneho otca Julian Lennon oslavuje 60. narodeniny

Liverpool/Bratislava 8. apríla (TASR) – Hudobník, filantrop a fotograf Julian Lennon, syn Johna Lennona, bude mať v sobotu 8. apríla 60 rokov. Meno dostal po starej mame z otcovej strany Julii Lennonovej. Hrá na klávesových nástrojoch, gitare a spevom pripomína čiastočne svojho slávneho otca.



John Charles Julian Lennon sa narodil v Liverpoole 8. apríla 1963, je synom Johnna Lennona z prvého manželstva. John Lennon sa oženil prvý zo slávnej liverpoolskej skupiny Beatles, 23. augusta 1962 si zobral za manželku modelku Cynthiu Powellovú a 8. apríla 1963 sa im narodil syn Julian, pričom manažér Beatles Brian Epstein bol jeho krstným otcom. Epstein Lennonovo manželstvo tajil, bál sa totiž, aby táto informácia neubrala na prudko rastúcej popularite skupiny. Vzdelanie Julian Lennon nadobudol na Ruthin School, súkromnej internátnej škole v meste Ruthin v Denbighshire v Severnom Walese.



Okrem Beatles ho v hudbe ovplyvnili David Bowie, Keith Jarrett, Steely Dan a AC/DC. Mal desať, keď mu otec kúpil gitaru Gibson a biciu súpravu. Rok nato debutoval na otcovom albume Walls and Bridges, kde hral na bicie v skladbe Ya-Ya.



V októbri 1984 vydal debutový album Valotte. Ten sa v anglickom rebríčku dostal do prvej dvadsiatky. Veľkým hitom z neho bola pieseň Too Late For Goodbyes, v anglickej hitparáde bola šiesta, v USA ešte o jeden stupienok lepšie. Za tento album získal aj nomináciu na cenu Grammy v kategórii najlepší nový umelec. Ako sa neskôr ukázalo, bol to jeho najúspešnejší album. Vydal sedem albumov, siedmy Jude vyšiel v septembri 2022 a jeho názov je odkazom na skladbu Hey Jude, ktorú napísal Paul McCartney pre vtedy päťročného Juliana.



Samotný Julian Lennon inšpiroval tri piesne Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds (1967), Hey Jude (1968) a Good Night (1968). Jeho rodičia sa rozviedli v roku 1968 po tom, čo sa John Lennon zblížil s Yoko Ono. Skladbu Lucy in the Sky with Diamonds z albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zložil John Lennon podľa obrázka, ktorý Julian namaľoval v škôlke. Bola na ňom jeho kamarátka Lucy O'Donnellová, obklopená hviezdami na nebi. Julianovi patrí aj oslovenie v piesni Hey Jude. Zložil ju Paul McCartney, aby ho utešil potom, ako sa rozviedli jeho rodičia. Pôvodný názov mala Hey Jules, ale McCartney zmenil meno na Jude, aby bola jednoduchšia na spievanie. Uspávanka Good Night je zasa záverečnou piesňou z Bieleho albumu.



Julian Lennon je známy aj ako fotograf a filantrop, usporadúva výstavy svojich výtvarných fotografií a vydal tiež niekoľko kníh pre deti. V roku 2007 založil nadáciu The White Feather Foundation, ktorej cieľom je riešiť environmentálne a humanitárne otázky.



Krátko po smrti svojho otca začal zbierať memorabílie Beatles. V roku 2010 vydal knihu popisujúcu jeho zbierku s názvom: Beatles Memorabilia: The Julian Lennon Collection.



V septembri 2020 bol ocenený cenou CC Forum Philanthropy Award v Monaku. V roku 2022 nahral svoju verziu otcovej piesne Imagine z roku 1971, pričom celý výťažok je určený na podporu Ukrajiny.