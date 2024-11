Szidi Tobias vydáva po desiatich rokoch nový album

Bratislava 25. novembra (TASR) - Speváčka Szidi Tobias prináša po desiatich rokoch nový, v poradí siedmy štúdiový album s názvom Okná dokorán. Nový album prináša dvanásť piesní, dvanásť príbehov, ktoré sa prepájajú v čase a všetky spolu súvisia. TASR o tom informoval PR manažér Samuel Ivančák.



Szidi spieva zo srdca to, čo je v slovách jej muža Petra Lipovského vypovedané aj schované. "To, čo som v nich našla, boli slová lásky a jeho prorocké predpovede. Pomohli mi žiť. V istom okamihu som si zreteľne uvedomila, že - bolo, je a bude - je jeden a ten istý pojem, ktorý žijem. Vo viere zo dňa na deň," hovorí o textoch nových piesní Szidi Tobias.



Svoju jedinečnú interpretáciu piesní prirovnáva k maľbe obrazov, ktorej sa takisto venuje. "Keď idem maľovať, nachystám si farby, štetce a zároveň musím mať aj rám obrazu. Tak je to aj s textami. Dívam sa na slová, cítim ich, pospevujem si, vidím obrazy. Potom trpezlivo čakám na hudbu, ktorá ma zavedie ešte inam. V štúdiu ma premkne najsilnejší pocit, pri ktorom sa pustím ako z kopca, a vtedy pieseň sadne a príde s ňou ľahkosť. Občas sa však stane, že pieseň hneď nesadne," dodáva.



Piesne skomponoval Milan Vyskočáni, ktorý je ich dlhoročným autorom. "Môj prvotný pocit po vypočutí nahrávok bol taký, že naložil muzikantov na zaoceánsku loď a precestoval Blízky východ, Balkán, Indiu, Budapešť, Moravu a vrátil sa domov. Milan cestuje za hudbou tam, kde sa mu chce a kde ho vedie text piesne. Možno preto sme tak dlho nevydali album, lebo zbieral muzikantov, kam práve doplával a kde našiel dobrú muziku. V hudbe Milana Vyskočániho je hravosť melodických premien a prekvapivá rozmanitosť žánrov. Blues, folk, jazz a šansón. Židovský plač, cigánsky smiech, maďarská náruživosť a neha," opisuje Szidi Tobias svoje bezprostredné pocity.



Nové piesne už úspešne a s veľkou odozvou predstavuje speváčka na aktuálnych koncertoch na Slovensku aj v Čechách. Najbližšie sa Szidi Tobias so svojou kapelou predstaví v Karlových Varoch (25. 11.), Nitre (1. 12.), Trnave (2. 12.), Novom Meste nad Váhom (8. 12.) a Olomouci (16. 12.).