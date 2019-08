FOTO: Sziget festival ponúka zábavu pre fanúšikov mnohých žánrov

Na snímke návštevníci 27. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Sziget v Budapešti 8. augusta 2019. Foto: TASR – Jakub Kotian

Na snímke návštevníci 27. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Sziget v Budapešti 8. augusta 2019. Foto: TASR – Jakub Kotian

Budapešť 8. augusta (TASR) – Druhý deň žije Budapešť a dunajský ostrov Óbudai hudbou a kultúrou. Každý návštevník Ostrova slobody si totiž zo štrnástich hudobných scén vyberie to svoje, od klasiky cez jazz, reggae, rock, disko až po world music. Pódium A 38, prekryté megastanom je druhým najväčším na festivale. Stan samotný prekrýva aj hľadisko s plochou väčšou než futbalové ihrisko.Už po polnoci na pódiu kraľovala skupina Razorlight. Štvorica na čele so spevákom a gitaristom Johnnym Borrellom je na scéne od roku 2002. Vydala štyri albumy a z nich aj zostavila set list. Nechýbal v ňom jej najväčší hit America z októbra 2006, ktorý sa dostal na prvé miesto v singlovom rebríčku. Boli v ňom aj známe piesne Wire to Wire, In the Morning, Somewhere Else, Vice či Golden Touch. Kto zostal až do konca vystúpenia, toho minula tlačenica a zmätky okolo nej pri odchode z ostrova.Program štvrtkového popoludnia Sziget festivalu na hlavnom pódiu otvárala domáca rocková kapela Quimby - tak tomu býva už viac rokov. Po nej prišla na pódium kapela Franz Ferdinand. Túto dnes známu indie rockovú formáciu založil v škótskom Glasgowe spevák a gitarista Alex Kapranos v roku 2002. K tomuto názvu ich inšpiroval rakúsky arcivojvoda Franz Ferdinand. V septembri 2003 si pripísali prvý úspech so skladbou Darts of Pleasure, ktorá sa v hitparáde dostala do prvej päťdesiatky. Druhý singel Take Me Out im dal dôvod na radosť, v rebríčku sa totiž dostal na tretie miesto. Obe skladby sú na debutovom albume Franz Ferdinand, ktorý vyšiel vo februári 2014. Z tejto platne bodovalo v singlovej hitparáde päť piesní.Deväť skladieb mali doposiaľ v TOP 40 anglického singlového rebríčka, na svojom konte majú päť albumov. Druhý s názvom You Could Have It So Much Better vyšiel v októbri 2005, tretí Tonight: Franz Ferdinand má dátum vydania január 2009, štvrtý Right Thoughts, Right Words, Right Action vyšiel v auguste 2013 a piaty Always Ascending vo februári 2018. Celkom päťkrát boli nominovaní na cenu Grammy, soška gramofónika sa im však zatiaľ neušla. Kto ovláda diskografiu tejto kapely, pozná aj piesne Do You Want To, No You Girls, Walk Away, Right Action, Glimpse of Love či Love Illumination.