Sziget sa začína 10. augusta, prídu Dua Lipa aj Justin Bieber

Bratislava 9. augusta (TASR) - Tohtoročný festival Sziget, ktorý bude v Budapešti od 10. do 15. augusta, má opäť nadupaný a pestrý hudobný program, prídu Dua Lipa, Justin Bieber či Arctic Monkeys. Celý program Szigetu obsahuje stovky koncertov a záujem fanúšikov je naozaj veľký. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Aj tento rok Sziget ponúka koncerty najlepších svetových hviezd, ale aj mladých talentovaných hudobníkov z celého sveta. Medzi najväčšie hudobné lákadlá patria aj koncerty Justina Biebera (12. 8.), Dua Lipa (10. 8.), Calvina Harrisa (13. 8.) či Arctic Monkeys (15. 8.), Kings of Leon (11. 8.), Tame Impala (14. 8.). Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na hviezdy ako Anne-Marie, Woodkid, Lewis Capaldi, Stromae, Bastille, Sam Fender, Fontaines D.C., Jungle, Sigrid, Palaye Roayle, Yung Lean alebo Sevdaliza. Na svoje si prídu aj fanúšikovia elektronickej a tanečnej hudby, na dvoch pódiách sa predstavia desiatky DJ a producentov, medzi nimi aj Alan Walker, Steve Aoki, Seth Troxler či Ofenbach.



Zo Slovenska bude na Szigete vystupovať raper Pil C, ktorý sa premiérovo na festivale predstaví v pondelok 15. augusta na dropYard stage. V Colosseum, legendárnom stage s elektronickou hudbou, zahrá aj slovenský DJ a producent Denes Toth, ktorý už na Szigete vystúpil v rokoch 2017 – 2019. Jeho produkciu hrávajú svetové mená ako Tale of Us, Innellea či Adriatique. Počuť ho fanúšikovia budú môcť v pondelok 15. augusta pred Eelke Kleijn.



Nielen hudobných zástupcov bude mať Slovensko na Szigete. Šou pod názvom Balaton 1982 je interaktívnym pouličným divadlom na vodnom bicykli s trochou nostalgie a satiry. Vodný bicykel sa plaví na vlnách humoru a situačných gagov. "Doba je divná, ale žiť sa musí," takto znie oficiálny text. Predstavenie si budú môcť 'Szigeťania' pozrieť na Sziget pláži.



Sziget festival patrí medzi najlepšie európske festivaly a často je označovaný za kontinentálny Glastonbury. Uskutoční sa na budapeštianskom ostrove Óbudai v širšom centre Budapešti. Festival privíta každoročne státisíce návštevníkov a jeho cieľom je priniesť počas šiestich dní tie najväčšie mená hudobnej scény z najrôznejších žánrov. Návštevníci môžu navštíviť aj besedy či prednášky, pozrieť si divadelné a cirkusové predstavenie alebo si zašportovať.