Česká dráma s detektívnou zápletkou Nemé tajomstvá vstupuje do kín

Bratislava 16. novembra (TASR) - Strata schopnosti komunikácie je ústrednou témou filmu Nemé tajomstvá. Českú vzťahovú drámu s detektívnou zápletkou, ktorá je od štvrtka v slovenských kinách, nakrútil režisér Tomáš Mašín. "Je to film o neschopnosti komunikovať, čo sa stane, keď stratíme schopnosť dorozumieť sa hovoreným slovom alebo písaním a ako je dôležité, aby sme navzájom spolu hovorili," predstavil film na bratislavskej premiére (15. 11.) režisér, ktorý sa podpísal aj pod scenár spolu s Alicou Nellis.



Prinášajú príbeh veterinára Martina, ktorý po ťažkom úraze pri výkone svojho povolania príde o možnosť komunikovať so svetom, postihne ho afázia. Nemé tajomstvá rozprávajú aj o tom, aká je to tragédia, keď spolu nehovoríme. "A potom sa dostaneme do situácie, že jedného dňa nemôžeme hovoriť s nikým, okolie nám nerozumie, a my by sme chceli toho strašne veľa povedať, vyrozprávať si, prečo niečo nešlo skôr," naznačil Mašín. "Bola to režisérska výzva, mať postavu, ktorá nemôže hovoriť, alebo hovorí veľmi zle a nerozumie," priznal režisér a podčiarkol aj multižánrovosť filmu Nemé tajomstvá. "Je to unikát, minimálne na českom filmovom trhu."



V snímke, ktorá spája žánre lovestory, krimi aj rodinnú drámu, účinkujú v hlavných postavách Jana Plodková, Milena Steinmasslová, Marián Mitaš a Magdalena Borová. V úlohách vyšetrovateľov sa predstavia Jan Révai a Igor Chmelo.



Ako potvrdil pre TASR Tomáš Mašín, scenár konzultovali autori s viacerými odborníkmi na afáziu a logopédmi. Tí pracovali aj s hercami a sledovali proces nakrúcania, aby nedošlo k chybám pri téme poruchy komunikácie, ku ktorej dochádza v dôsledku mŕtvice či mechanickom poškodení mozgu.



"Fascinovalo ma, ako možno vlastne odrozprávať príbeh človeka, keď nedokáže písať ani hovoriť. Zaujalo ma tiež, že tri hlavné postavy sú ženy. Navyše, ženský prvok prevažoval i v štábe, ktorý som si vybral," podotkol Mašín. Režisér, ktorý kladie veľký dôraz na rozprávanie obrazom, tzv. filmovú reč a dôsledne si kameramanov vyberá, oslovil slovenskú kameramanku Annu Smoroňovú. "Je to vychádzajúca hviezda, bol to jej debut, odviedla skvelú prácu," zhodnotil Mašín.



Film Nemé tajomstvá uvádza do slovenských kín Magic Box Slovakia od 16. novembra.