T. Maštalír: Vyšetrovateľ v seriáli Vina nie je sympaťák na prvú

Bratislava 24. februára (TASR) - Na televízne obrazovky prichádza v pondelok nový 16-dielny kriminálno-dramatický seriál s názvom Vina. Novinka z produkcie TV Markíza je slovenská adaptácia úspešného britského formátu Broadchurch.



"Veľmi dobrá téma a formát aj všetky charaktery v tomto seriáli sú veľmi herecky zaujímavé," uviedol Tomáš Maštalír k seriálovej novinke, ktorej príbeh sa odohráva v malebnom a trochu ospalom mestečku uprostred nádhernej prírody. Pokojnú atmosféru a vzťahy medzi obyvateľmi však naruší vražda 11-ročného chlapca.



Maštalír stvárňuje v seriáli, ktorý "odhaľuje ľudské osudy a temné tajomstvá na pozadí šokujúcej vraždy", hlavného vyšetrovateľa, majora Adama Hanzela. "Páči sa mi na ňom jeho nejednoznačnosť. Nie je to sympaťák na prvú, nie je od začiatku sympatický, ale vlastne ani nechce byť, pretože to ani nepokladá za potrebné, preňho sú dôležité iné veci," vysvetľuje Maštalír k seriálovej postave s tým, že divákom postupne odhalí, že jej správanie má svoj význam.



"Nesie si so sebou určité tajomstvo, tak ako takmer každá postava v tomto seriáli. A je to s ním takisto asi ako s každým z nás, že všetci chceme v živote robiť správne rozhodnutia a nie vždy sa to podarí alebo nie vždy sa okamžite ukáže, či sú správne alebo nie," naznačuje seriálový major Hanzel. "Niečo, čo si nesie z minulosti, je zároveň jeho veľmi silným hnacím motorom, aby sa ešte viac zakusol do prípadu, ktorý rieši," dodáva Maštalír.



Vyšetrovanie prípadu zavraždeného chlapca vedie spolu s miestnou policajtkou Elenou Mikušovou, ktorú hrá Gabika Marcinková. Spoluprácu nových kolegov spočiatku komplikuje odmeraný a sociálne nezručný prístup majora Hanzela. Postupne však odhaľujú nielen stopy vedúce k vrahovi, ale aj tajomstvá, ktoré obyvatelia mestečka pred ostatnými roky skrývali.



V ďalších úlohách nového seriálu účinkujú Nela Pocisková a Ján Dobrík. Diváci sa môžu tešiť aj na herecké výkony Vicy Kerekes, Kristíny Kanátovej, Judity Hansman, Jany Hubinskej, Vladislava Plevčíka, Jakuba Jablonského, Alexandra Bártu či Kamily Heribanovej.