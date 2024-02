T. Ramba o filme Franta mimozemšťan: Baví ma pohybovať sa na hrane

Bratislava 17. februára (TASR) - Program slovenských kín spestrila tento týždeň česká komédia Franta mimozemšťan. Režisér a scenárista Rudolf Havlík (Bábovky, Po čom muži túžia, Ostrov) obsadil do vesmírnej komédie Jakuba Prachařa, ktorý v nej netradične stvárňuje dvojúlohu. Jeho filmovú manželku hrá Tereza Ramba. "Veľmi ma baví pohybovať sa na hrane medzi žánrami, som rada, že som sa odhodlala na komédie. Posledné štyri roky som sa snažila v tomto remesle zdokonaľovať," komentovala účinkovanie vo filmovej novinke Ramba.



V ďalších postavách sa predstavia Filip Březina, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková, Jiří Langmajer, Leoš Noha, Petra Hřebíčková, Petr Vančura, Oldřich Navrátil, Pavel Kikinčuk a Jan Teplý ml.



Havlík vyjadril spokojnosť s výkonmi obsadených hercov. "Som z nich nadšený a Kuba je absolútne fenomenálny." Prachař si filmovačku a netradičnú dvojúlohu podľa vlastných slov užíval. Vyhľadávaný český herec priznáva, že jeho postavy boli v niečom podobné, no v mnohom odlišné. "Určitá podobnosť tu je. Inak sú však úplne odlišní, pretože mimozemské civilizácie, na rozdiel od tej našej, nepijú alkohol. To je veľký rozdiel. Franta pije veľa alkohol a má ho rád," naznačil.



Keďže ide o sci-fi komédiu, diváci sa môžu v rámci možností nášho trhu tešiť aj na efekty a triky, ktoré sú spojené s návštevou mimozemskej civilizácie. Čoho však bude vo filme možno aj nad naše pomery, to je humor, z ktorého má Havlík najväčšiu radosť. "Franta mimozemšťan je po Ostrove komediálnejší, vlastne veľmi komediálny, celý film je postavený na humore. Baví ma robiť tento žáner a baví ma vytvárať humorné situácie a správne ich vypointovať," hovorí režisér a scenárista. "Tu som si vďaka tomu, že je to trochu mimozemské, mohol dovoliť robiť, čo som chcel a ako som chcel, pretože je to do istej miery o fantázii. Cítim sa v tom ako ryba vo vode, takže dúfam, že sa mi ten humor podarí preniesť aj na divákov," uzatvára Havlík.



Komédiu prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 15. februára.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=Mv-oek4IHpY