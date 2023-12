Tajomní mnísi Gregorian svojimi chorálmi očaria Bratislavu už v stredu

Bratislava 18. decembra (OTS) - Dnes už legendárny Gregorian definovali svoj štýl pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Za ich úspechom stojí producent Frank Peterson, ktorý spolupracuje s umelcami ako Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Placido Domingo, Tom Jones, Backstreet Boys či Marky Mark. Medzinárodný úspech skupine priniesol hneď prvý album s názvom Gregorian Masters of Chant vydaný v roku 1999. Mystickú chrámovú atmosféru ich koncerty nestratili ani v súčasnosti. Hudba kombinuje známe svetové hity s gregoriánskymi chorálmi.,“ hovorí Zuzana Benediktová, za spoločnosť JVS Group, ktorá koncert organizuje.V rámci koncertného turné s názvom The Best of World Tour predstavia Gregorian svoj posledný album. Tajomnosť koncertov umocní hlboké prepojenie s náboženskými motívmi a latinskými textami. Chýbať nebudú najznámejšie hity, ktoré nepochybne zaznejú aj v Bratislave.Po koncertoch v Prahe (Kongresové centrum), Ostrave (Multifunkčná hala Gong) a Brne (STAREZ Aréna Vodova) turné zavŕšia v Bratislave.Atmosféru bratislavského koncertu si vychutnáte už 20. decembra o 20:00 v NTC aréne Bratislava.V predaji ešte posledné vstupenky, ktoré môžete zakúpiť v sieti Ticketportal