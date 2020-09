Talentovaný herec s kontroverzným životom Charlie Sheen má 55 rokov

New York/Bratislava 3. septembra (TASR) – Ešte predtým ako pre svoj búrlivý život začal zapĺňať už len stránky bulvárnych médií, účinkoval americký herec Charlie Sheen v úspešných filmoch ako Čata (1986), Wall Street (1987), Mladé pušky (1988), alebo v divácky obľúbených komédiách Horúce strely (1991) a Horúce strely 2 (1993). Divákov po celom svete si získal aj postavami z televíznych seriálov Všetci starostovi muži (1996 - 2002), Kurz sebaovládania (2012–2014) či Dva a pol chlapa (2003 - 2015). Talentovaný herec s kontroverzným životným štýlom bude mať vo štvrtok 3. septembra 55 rokov.



Charlie Sheen, rodným menom Carlos Irwin Estévez sa narodil 3. septembra 1965 v New Yorku ako syn svetoznámeho hollywoodskeho herca Martina Sheena. (Herec Martin Sheen je synom španielskeho robotníka a írskej matky - jeho pôvodné meno je Ramón Gerardo Antonio Estévez a 3. augusta 2020 sa dožil 80 rokov.)



Charlie už od detstva niesol bremeno potomka slávneho otca, ale postupne sa mu v hereckej kariére podarilo vystúpiť z otcovho tieňa. Hercom je aj jeho starší brat Emilio Estévez.



Rodina sa presťahovala do Malibu v Kalifornii, kde Charlie Sheen navštevoval strednú školu a patril medzi talentovaných hráčov stredoškolského baseballového tímu.



Ako stredoškolák objavil v sebe aj herecké vlohy a rozhodol sa napokon vydať v otcových šľapajach. Spočiatku sa objavoval v malých úlohách v televíznych produkciách.



Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1986, keď v dnes už kultovom vojnovom filme Olivera Stonea Platoon (Čata) stvárnil mladého vojaka Chrisa Taylora prežívajúceho dvanásť mesiacov vo vietnamskom pekle. Spolupráca Stone a Scheen sa týmto filmom neskončila. Legendárny režisér ponúkol Sheenovi ďalšiu hlavnú postavu v nemenej úspešnej snímke Wall Street (1987). V dráme zo zákulisia americkej burzy mu sekundoval Michael Douglas, ale aj otec Martin Sheen.



So starším bratom Emiliom Estévezom sa Sheen pred kamerou stretol pri nakrúcaní úspešného westernu Young Guns (Mladé pušky, 1988). Po westerne si vo filme Major League (Prvá liga, 1989) zaspomínal na baseballovú mladosť.



V 90. rokoch minulého storočia si zahral mušketiera vo filme The Three Musketeers (Traja mušketieri, 1993) či horlivého arizonského policajta v thrilleri Beyond the Law (V tieni gangu, 1992). Hlavnú postavu stvárnil aj v komerčne úspešnej komediálnej paródii Hot Shots! (Horúce strely, 1991) a aj v jej pokračovaní Hot Shots! Part Deux (Horúce strely 2, 1993).



V roku 2002 boli Sheenove herecké kvality ocenené Zlatým glóbusom za najlepší výkon v televíznom seriáli Spin City (Všetci starostovi muži, 1996 - 2002). Ďalšie dve nominácie na rovnaké ocenenie a tiež štyri nominácie na cenu Emmy dosiahol za stvárnenie hlavnej úlohy v sitkome Two and a Half Men (Dva a pol chlapa, 2003 - 2015). Jeho postavu slobodného a život si užívajúceho Charlieho Harpera diváci milovali a aj vďaka nezabudnuteľným "hláškam" sa stala doslova kultovou.



Sheenove problémy s alkoholom a drogami spojené s bujarými večierkami sa podpísali nielen pod jeho zlý zdravotný stav, ale v roku 2011 ho vylúčili z nakrúcania sitkomu Dva a pol chlapa.



V novembri 2015 uviedol v talk show televízie NBC, že je HIV pozitívny. Neskôr sa vďaka experimentálnej liečbe podarilo vírus v jeho tele potlačiť.



Talentovaný herec s kontroverzným životným štýlom je otcom piatich detí, ktoré má s troma ženami. Jeho druhou manželkou (2002-2006) bola americká herečka a modelka Denise Richardsová.