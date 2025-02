Talenty a umelci ako nikdy predtým

Národné finále bude gospelovým sviatkom, spolu s umelcami spoznáme 6 laureátov i 3 mimoriadne ceny

Bratislava 11. februára (OTS) - Premiérový ročník národnej súťaže Gospeltalent Junior pre spevácke talenty od 4 do 14 rokov speje do absolútneho finále. V juniorskej verzii projektu, ktorého prvou víťazkou bola Sima Magušinová (Martausová), spoznáme laureátov 2. marca počas živého galaprogramu v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Vstupenky sú v predaji.Národné finále Gospeltalentu Junior, ktorý od októbra minulého roka hľadá detské spevácke talenty, čaká po troch fázach vrchol v podobe živého rozhlasového prenosu za účasti verejnosti. Spolu 12 finalistov, 6 mentorov, 3 porotcovia a známi umelci vystúpia na jednom pódiu ako nikdy predtým. Skutočný gospelový sviatok možno zažiť naživo, organizátori uvoľnili do predaja limitovaný počet vstupeniek v sieti Predpredaj.sk.Dvanásť finalistov bude reprezentovať tri vekové kategórie (4 až 7, 8 až 11, 12 až 14 rokov). V každej z nich do finále postúpili štyri talenty. Súťažný model má za cieľ daťa popri speváckej zložke sleduje odkazom aj dôležitý gospelový motív.Spomedzi 405 prihlásených nominovala širšia odborná porota do semifinále 90 súťažiacich, následne 9 finalistov si vybrala(spolu prišlo 47 605 hlasov) a troch súťažiacich do finále posunuli. Udelili ich vydavateľstvo a nádejný partner projektu Kumran.sk, ťažný partner projektu - spoločnosť GALIA - v spolupráci s hudobným producentom Danielom Špinerom a živý partner projektu Rádio Lumen v spolupráci s odbornou garantkou Dianou Rauchovou. Organizátori počas živého finálového prenosu udelia ajv rámci troch kategórií, ktorí nie sú medzi 12 finalistami.Finalisti počas galaprogramu predstavia už existujúce gospelové piesne v nových úpravách, na finále sa počas troch týždňov pripravujú s pomocou profesionálnych hudobníkov a hlasovej pedagogičky.Na galaprograme nebude chýbať speváčka, skladateľka a hudobníčka Sima MAGUŠINOVÁ, speváčka, hudobníčka, skladateľka, muzikálová herečka a rešpektovaná hlasová koučka Jana DAŇOVÁ, hudobník, spevák, skladateľ, producent, líder kapely Komajota Martin HUSOVSKÝ, speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka Dominika GURBAĽOVÁ, speváčka, skladateľka a hudobníčka SKYVA – Zuzana Eperješiová, spevák, skladateľ, famózny ústny harmonikár, rehoľný brat, známy z legendárnej kapely Kapucíni Ondrej TKÁČ, speváčka, hudobníčka a talentová koučka Eva HREŠKOVÁ či skúsená zbormajsterka a autorka s 20-ročnou praxou hudobnej práce s deťmi a mladými Silvia DEMSKÁ.Dvanástku finalistov bude naživo doprevádzať kapela zložená zo skúsených hudobníkov na čele s vyhľadávaným klaviristom Danielom ŠPINEROM, ktorý je aj hudobným producentom Gospeltalentu Junior. Na basovej gitare bude hrať Michal ŠELEP, za bicími nástrojmi a perkusiami Igor „AJDŽI“ Sabo, na akustickej a elektrickej gitare Lukáš KONŠTIAK. Galaprogram bude v živom rozhlasovom vysielaní prenášať Rádio Lumen.Všetci finalisti vo veku od 8 rokov (súťažiaci v 2. a 3. vekovej kategórii) automaticky získajú bezplatnú, ktorý sa uskutoční od 20. do 26. júla v Tatrách a zúčastniť sa ho bude môcť aj široká verejnosť. Všetci finalisti vo veku od 4 do 7 rokov (súťažiaci v 1. vekovej kategórii) získajú vecné odmeny., pričom pred nahrávaním im v spolupráci s produkčným tímom poskytnú poradenstvo a odborné vedenie. Tím mentorov tvorí Martin Husovský, Dominika Gurbaľová, Zuzana Eperješiová - Skyva, Eva Hrešková, Ondrej Tkáč a Silvia Demská. Viac informácií o projekte nájdete na www.gospeltalent.sk