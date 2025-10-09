< sekcia Kultúra
Talianske hviezdy operného popu Il Volo prídu v decembri do Bratislavy
Trio Il Volo patrí už viac ako desať rokov medzi najúspešnejších interpretov lyrického popu.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Svetoznáme talianske pop-operné trio Il Volo, ktoré tvoria Piero Barone, Ignazio Boschetto a Gianluca Ginoble, sa opäť vracia na Slovensko. Po minuloročnom úspešnom koncerte 8. októbra 2024 v Bratislave sa trojica predstaví 2. decembra v Tipos Aréne, kde slovenskému publiku prinesie večer plný známych hitov a talianskeho šarmu. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Trio Il Volo patrí už viac ako desať rokov medzi najúspešnejších interpretov lyrického popu. Svojimi silnými hlasmi, harmonickým prejavom a osobitou charizmou si získali fanúšikov po celom svete. Vznikli v roku 2009 počas talianskej televíznej súťaže Ti lascio una canzone a odvtedy spolupracovali s hviezdami, ako Plácido Domingo, Barbra Streisandová či Eros Ramazzotti. Ich koncerty sa konajú na najprestížnejších svetových pódiách vrátane legendárnej Madison Square Garden v New Yorku, majú na konte dve nominácie na Latin Grammy a medzinárodnú popularitu posilnili víťazstvom na festivale Sanremo 2015 so skladbou Grande amore.
Minulý rok trojica v Bratislave nadchla publikum výnimočným vystúpením, ktoré spojilo silu operného spevu so sviežosťou moderného popu. Diváci ocenili nielen ich technickú dokonalosť, ale aj autentický prejav a bezprostrednú komunikáciu s publikom. Tento rok sa Il Volo vracajú, aby na úspech nadviazali novým programom, ktorý prinesie výber ich najväčších hitov aj skladby z aktuálneho albumu Live at the Valley of the Temples. Nahrávka zachytáva nezabudnuteľný koncert v sicílskej Valle dei Templi - jednom z najikonickejších miest Talianska.
Bratislavský koncert bude sprevádzať aj tentoraz Bohemian Symphony Orchestra Prague, renomovaný český symfonický orchester, ktorý sa dlhodobo venuje prepájaniu klasickej hudby s popovým a filmovým žánrom. Pod vedením dirigenta Martina Šandu spolupracoval s takými hviezdami, ako Sting, Andrea Bocelli, Sarah Brightmanová, Vanessa-Mae či Il Divo.
Trio Il Volo patrí už viac ako desať rokov medzi najúspešnejších interpretov lyrického popu. Svojimi silnými hlasmi, harmonickým prejavom a osobitou charizmou si získali fanúšikov po celom svete. Vznikli v roku 2009 počas talianskej televíznej súťaže Ti lascio una canzone a odvtedy spolupracovali s hviezdami, ako Plácido Domingo, Barbra Streisandová či Eros Ramazzotti. Ich koncerty sa konajú na najprestížnejších svetových pódiách vrátane legendárnej Madison Square Garden v New Yorku, majú na konte dve nominácie na Latin Grammy a medzinárodnú popularitu posilnili víťazstvom na festivale Sanremo 2015 so skladbou Grande amore.
Minulý rok trojica v Bratislave nadchla publikum výnimočným vystúpením, ktoré spojilo silu operného spevu so sviežosťou moderného popu. Diváci ocenili nielen ich technickú dokonalosť, ale aj autentický prejav a bezprostrednú komunikáciu s publikom. Tento rok sa Il Volo vracajú, aby na úspech nadviazali novým programom, ktorý prinesie výber ich najväčších hitov aj skladby z aktuálneho albumu Live at the Valley of the Temples. Nahrávka zachytáva nezabudnuteľný koncert v sicílskej Valle dei Templi - jednom z najikonickejších miest Talianska.
Bratislavský koncert bude sprevádzať aj tentoraz Bohemian Symphony Orchestra Prague, renomovaný český symfonický orchester, ktorý sa dlhodobo venuje prepájaniu klasickej hudby s popovým a filmovým žánrom. Pod vedením dirigenta Martina Šandu spolupracoval s takými hviezdami, ako Sting, Andrea Bocelli, Sarah Brightmanová, Vanessa-Mae či Il Divo.