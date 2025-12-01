< sekcia Kultúra
Talianske trio Il Volo sa teší na Bratislavu
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavu čaká už v utorok (2. 12.) výnimočný hudobný večer. Do Tipos Arény zavíta svetoznáme talianske trio Il Volo, ktoré svojou eleganciou, dokonale zladenými hlasmi a charizmou vypredáva koncertné sály po celom svete. Na jednom pódiu sa k nim pridajú dvaja špeciálni hostia - fenomén sociálnych sietí Jodok Cello a pôvabná talianska speváčka Cecille. Spolu s Bohemian Symphony Orchestra Prague vytvoria hudobný zážitok, ktorý patrí k vrcholom tohtoročnej koncertnej sezóny.
Trojica Piero Barone, Ignazio Boschetto a Gianluca Ginoble patrí medzi najvýraznejších interpretov vokálnej hudby súčasnosti. Od svojho debutu v roku 2009 vystupovali s legendami ako Barbra Streisand, Plácido Domingo či Eros Ramazzotti. Ich víťazstvo na festivale Sanremo 2015 so skladbou Grande amore odštartovalo ich medzinárodnú kariéru. Do Bratislavy sa vracajú v rámci turné k albumu Ad Astra (2024), ktorý spája moderný zvuk s ich typickou vokálnou silou.
Trio si potrpí na dokonalý vizuál, na každom koncerte musia mať k dispozícii krajčírku, ktorú zabezpečí lokálna produkcia, aby do poslednej chvíle upravila ich obleky. V šatniach nesmie chýbať ani klavír, ktorý používajú na hlasové rozcvičky a finálne ladenie harmónií.
Na koncert v rámci turné si prizvali špeciálnych hostí, ktorí dodajú večeru ďalší rozmer. Švajčiarsky violončelista Jodok Cello s viac než 15 miliónmi fanúšikov na sociálnych sieťach predvedie v Bratislave svoj vlastný sólový set a následne sa spojí s Il Volo v spoločnom vystúpení pripravovanom exkluzívne pre toto turné. Talianska speváčka s medzinárodným renomé Cecille, ktorá vystupovala s Andreom Bocellim, pre monacké knieža Alberta II. či v Bielom dome, prinesie do koncertu elegantný a emotívny rozmer prostredníctvom špeciálnych duetov.
Fanúšikom sa oplatí prísť do haly v predstihu. Jodok Cello odohrá svoj sólový set už od 18.15 h, ešte pred oficiálnym začiatkom koncertu. Neskôr sa k triu pridá aj priamo počas programu.
„Il Volo dokážu vytvoriť atmosféru, pri ktorej stíchne celá hala. Tento rok sa k nim pridajú dvaja mimoriadne talentovaní hostia, ktorí posunú večer ešte vyššie,“ hovorí organizátor koncertu Rudolf Héger.
